«Аэрофлот» сделал платным выбор мест в комфорт-классе

Новые правила вступили в силу 1 апреля 2025 года.Источник фото: Марина Лысцева / ИТАР-ТАССУслуга предварительного выбора мест доступна на рейсах компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Для элитных участников программы «Аэрофлот Бонус» будут действовать скидки, сообщает Aviakassir.info.Также перевозчик ввёл новую платную категорию — «предпочтительное место» в первом ряду салона, включая места с креплениями для детских люлек. Они появятся в классах «эконом» и «комфорт».Стоимость выбора предпочтительного места зависит от продолжительности полёта рейса: на внутренних она начинается от 1600 рублей, на международных — от €25.Кроме того, услугу Super Space для пассажиров бизнес-класса теперь можно оформить не только в аэропорту, но и на сайте или через контакт-центр.#новости #аэрофлот