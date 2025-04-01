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Карина Пардаева
Путешествия

«Аэрофлот» сделал платным выбор мест в комфорт-классе

Новые правила вступили в силу 1 апреля 2025 года.

Источник фото: Марина Лысцева / ИТАР-ТАСС
Источник фото: Марина Лысцева / ИТАР-ТАСС
  • Услуга предварительного выбора мест доступна на рейсах компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора». Для элитных участников программы «Аэрофлот Бонус» будут действовать скидки, сообщает Aviakassir.info.
  • Также перевозчик ввёл новую платную категорию — «предпочтительное место» в первом ряду салона, включая места с креплениями для детских люлек. Они появятся в классах «эконом» и «комфорт».
  • Стоимость выбора предпочтительного места зависит от продолжительности полёта рейса: на внутренних она начинается от 1600 рублей, на международных — от €25.
  • Кроме того, услугу Super Space для пассажиров бизнес-класса теперь можно оформить не только в аэропорту, но и на сайте или через контакт-центр.

#новости #аэрофлот

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