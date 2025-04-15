Минтранс сообщил об открытии продаж авиабилетов на рейсы в Абхазию

В феврале 2025-го аэропорт Сухума принял первый за 30 лет самолёт из Москвы.Авиакомпании открыли продажи билетов в Абхазию, сообщил Минтранс. На 3 мая 2025 года запланирован первый рейс «ЮВТ Аэро» по маршруту Москва (Внуково) — Сухум, на 6 мая — авиакомапнии «Икар» по маршруту Нижний Новгород — Сухум.Согласно сайту «ЮВТ Аэро», билеты пока доступны только на май, рейсы выполняют по субботам. На 3 мая стоимость билета начинается от 15,9 тысячи рублей. Время в пути — около четырёх часов. Сайт «Икара» перенаправил на «Авиасейлс», там на 6 мая единственный прямой рейс по маршруту Нижний Новгород — Сухум на момент написания заметки — от Nordwind Airlines.В апреле 2025-го Росавиация выдала допуски на полёты из Москвы и Красноярска в Сухум авиакомпаниям iFly и Nordstar.Аэропорт Сухума принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы в феврале 2025 года. Это единственный гражданский аэропорт в Абхазии. В начале апреля 2025-го ТАСС писало, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят с 1 мая 2025 года.Летом 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. В 2024-м поезд завершил серию тестовых поездок и с 2025 года начнёт регулярные курсировать из Сочи в Сухум, сообщал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.Источник: Siarhei Nester / Pexels#новости #абхазия