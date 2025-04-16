Граница остаётся закрытой с 2023-го.Последнее реш��ние о закрытии границы действует около года, поэтому правительство Финляндии было вправе его пересмотреть. Оно решило не менять условия и оставить погранпереходы на восточной границе закрытыми «до дальнейшего уведомления».Правительство планирует регулярно оценивать ситуацию на границе. Решение пересмотрят, если угрозы нацбезопасности или общественному порядку больше не будет.Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва «просителей убежища без надлежащих документов», которые использовали Россию в качестве транзита. В декабре того же года два КПП решили открыть, но меньше чем через сутки передумали.Закрытие КПП действовало до 14 апреля 2024 года. Накануне истечения срока правительство сообщило, что решение будет действовать до дальнейшего распоряжения. Новое решение заменяет это постановление.В апреле 2025 года парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для граждан России. Речь идёт о земельных участках.Источник: fintrip.ru#новости #финляндия