Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Карьера
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Финляндия оставила в силе решение о закрытии границы с Россией «до дальнейшего уведомления»

Граница остаётся закрытой с 2023-го.

  • Последнее реш��ние о закрытии границы действует около года, поэтому правительство Финляндии было вправе его пересмотреть. Оно решило не менять условия и оставить погранпереходы на восточной границе закрытыми «до дальнейшего уведомления».
  • Правительство планирует регулярно оценивать ситуацию на границе. Решение пересмотрят, если угрозы нацбезопасности или общественному порядку больше не будет.
  • Финляндия начала временно закрывать погранпункты на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва «просителей убежища без надлежащих документов», которые использовали Россию в качестве транзита. В декабре того же года два КПП решили открыть, но меньше чем через сутки передумали.
  • Закрытие КПП действовало до 14 апреля 2024 года. Накануне истечения срока правительство сообщило, что решение будет действовать до дальнейшего распоряжения. Новое решение заменяет это постановление.
  • В апреле 2025 года парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на сделки с недвижимостью для граждан России. Речь идёт о земельных участках.
Источник: fintrip.ru
Источник: fintrip.ru

#новости #финляндия

3
1
1
1
45 комментариев