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Таня Боброва
Путешествия

РЖД открыли продажи билетов на электрички в Сухум — поезда начнут ходить с 1 мая 2025 года

Станция отправления — Имеретинский курорт.

  • Электрички №925/926 и №929/930 по маршруту Имеретинский курорт — Сухум начнут курсировать ежедневно с 1 мая 2025 года, сообщили в РЖД. Время в пути — около 3,5 часа.
  • Поезда будут отправляться дважды в день: с Имеретинского курорта в 10:35 и 20:25, из Сухума — в 05:40 и 16:20. Предусмотрены остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.
  • Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить в поезде — на станциях Весёлое в России и Цандрипш в Абхазии.
  • РЖД уже открыли продажи билетов на сайте, в приложении и кассах. Стоимость билета на весь маршрут — 356 рублей.
  • В июне 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. По данным компании, с момента запуска поезд перевёз почти 115 тысяч пассажиров. Всего в 2024 году в сообщении с Абхазией поезда РЖД перевезли 341,3 тысячи человек, что на 17,3% больше год к году.
  • В феврале 2025 года аэропорт Сухума принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. В апреле российские авиакомпании открыли продажи билетов. Первый рейс запланирован на начало мая 2025-го.
Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ftelerzd%2F6313%3Fsingle&postId=1939002" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Телеграмма РЖД</a>»
Источник: «Телеграмма РЖД»

#новости #ржд

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