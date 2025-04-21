РЖД открыли продажи билетов на электрички в Сухум — поезда начнут ходить с 1 мая 2025 года

Станция отправления — Имеретинский курорт.Электрички №925/926 и №929/930 по маршруту Имеретинский курорт — Сухум начнут курсировать ежедневно с 1 мая 2025 года, сообщили в РЖД. Время в пути — около 3,5 часа.Поезда будут отправляться дважды в день: с Имеретинского курорта в 10:35 и 20:25, из Сухума — в 05:40 и 16:20. Предусмотрены остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить в поезде — на станциях Весёлое в России и Цандрипш в Абхазии.РЖД уже открыли продажи билетов на сайте, в приложении и кассах. Стоимость билета на весь маршрут — 356 рублей.В июне 2023 года РЖД запустили «Ласточки» между Сочи и Гагрой. По данным компании, с момента запуска поезд перевёз почти 115 тысяч пассажиров. Всего в 2024 году в сообщении с Абхазией поезда РЖД перевезли 341,3 тысячи человек, что на 17,3% больше год к году.В феврале 2025 года аэропорт Сухума принял первый за 30 лет тестовый рейс из Москвы. В апреле российские авиакомпании открыли продажи билетов. Первый рейс запланирован на начало мая 2025-го.Источник: «Телеграмма РЖД»#новости #ржд