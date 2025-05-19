Испания потребовала от Airbnb заблокировать почти 66 тысяч объявлений о сдаче туристического жилья в стране — из-за нарушения местных правил

В большинстве из них не указаны номера лицензий.В некоторых не прописано, кто владелец — физлицо или юрлицо, пишут Reuters и AP News со ссылкой на Министерство по защите прав потребителей Испании.Цель — ужесточить контроль над рынком сдающегося жилья и пресечь нелегальные практики, которые усугубляют жилищный кризис в стране.Airbnb планирует оспорить требование. По мнению компании, у министерства «нет полномочий», чтобы выносить решения по объектам для краткосрочной аренды. К тому же часть из них не относится к отпускному жилью.По данным испанских властей, на ноябрь 2024 года лицензия на сдачу туристам была у 321 тысячи объектов — это на 15% больше, чем в 2020 году. Но «ещё больше» арендодателей работают без разрешений, уточняет Reuters.Источник фото: AOLВ конце 2024 года Банк Испании подсчитал: чтобы удовлетворить спрос, в стране нужно построить около 550 тысяч новых домов в течение двух лет. В январе 2025 года Bloomberg рассказало, что страна планирует ввести для нерезидентов ЕС стопроцентный налог на покупку жилья. Это тоже способ бороться с кризисом.5 апреля в 40 городах Испании прошли массовые акции против спекуляций на рынке недвижимости и резкого роста цен на аренду.#новости #испания