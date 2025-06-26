«Т-Банк» запустил «Тревел-ассистента» — ИИ-помощника для планирования путешествий

Он поможет найти места для отдыха, составить маршрут, купить билеты и забронировать отель.Найти его можно в разделе «Путешествия» в банковском приложении. ИИ-ссистент разработан с использованием Gen-T из семейства языковых моделей «Т-Банка».Источник: «Т-Банк»Он умеет находить авиабилеты и отели и подбирать маршруты. А ещё — предлагать разные города и страны для поездки, рекомендовать, что посмотреть и куда сходить. Помощник предложит подходящие варианты — в зависимости от интересов пользователя, длительности поездки, темпа отдыха, климатических условий и других факторов.Помощника можно настроить под предпочтения — по количеству пассажиров, багажу, авиакомпаниям, классу обслуживания.Также можно задать условия размещения, в том числе в свободной форме — например, «отель в центре Санкт-Петербурга». Но есть возможность указать и точные данные — количество комнат, «звёзд» у отеля, близость к определённому месту. Если вариант устраивает — ИИ-ассистент может купить билеты и забронировать отель.Источник: «Т-Банк»«Т-Банк» представил «Тревел-ассистента» как часть своей «Вселенной ассистентов» в апреле 2024 года. Всего в группе на старте шесть помощников, кроме него, это финансовый ассистент, «Шопинг-ассистент», «Джуниор-ассистент», «Инвест-ассистент» и «Секретарь» (отвечает на звонки вместо клиента, присылает запись и расшифровку).#новости #тбанк