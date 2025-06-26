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Евгения Евсеева
Путешествия

«Т-Банк» запустил «Тревел-ассистента» — ИИ-помощника для планирования путешествий

Он поможет найти места для отдыха, составить маршрут, купить билеты и забронировать отель.

  • Найти его можно в разделе «Путешествия» в банковском приложении. ИИ-ссистент разработан с использованием Gen-T из семейства языковых моделей «Т-Банка».
Источник: «Т-Банк»
Источник: «Т-Банк»
  • Он умеет находить авиабилеты и отели и подбирать маршруты. А ещё — предлагать разные города и страны для поездки, рекомендовать, что посмотреть и куда сходить. Помощник предложит подходящие варианты — в зависимости от интересов пользователя, длительности поездки, темпа отдыха, климатических условий и других факторов.
  • Помощника можно настроить под предпочтения — по количеству пассажиров, багажу, авиакомпаниям, классу обслуживания.
  • Также можно задать условия размещения, в том числе в свободной форме — например, «отель в центре Санкт-Петербурга». Но есть возможность указать и точные данные — количество комнат, «звёзд» у отеля, близость к определённому месту. Если вариант устраивает — ИИ-ассистент может купить билеты и забронировать отель.
Источник: «Т-Банк»
Источник: «Т-Банк»
  • «Т-Банк» представил «Тревел-ассистента» как часть своей «Вселенной ассистентов» в апреле 2024 года. Всего в группе на старте шесть помощников, кроме него, это финансовый ассистент, «Шопинг-ассистент», «Джуниор-ассистент», «Инвест-ассистент» и «Секретарь» (отвечает на звонки вместо клиента, присылает запись и расшифровку).

#новости #тбанк

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