С 5 июля по 6:00 мск 7 июля 2025 года авиакомпании в России отменили 485 рейсов, задержали 1900 и отправили на запасные аэродромы 88 — их ущерб оценивают в миллиарды рублей

Авиаперевозчики оформили 43 тысячи вынужденных возвратов. В гостиницах временно разместили 94 тысячи человек.На 9:50 мск 7 июля все аэропорты страны «работают штатно, принимают и отправляют рейсы», сообщила Росавиация. Но задержки и отмены сохраняются.«Ъ» попросил участников рынка подсчитать возможные издержки авиакомпаний. Так, отмена рейса, выполняемого на Boeing 737-800 на 158 пассажиров, может стоить 15-23 млн рублей, говорит основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. Задержка такого рейса обойдётся в 1,5 млн рублей — без учёта расходов на обслуживание пассажиров.Это значит, что отмены с 5 по 6 июля в аэропортах Шереметьево, Пулково и Стригино обошлись авиаперевозчикам как минимум в 3,9-5,9 млрд рублей, что подтвердили два крупных перевозчика, пишет «Ъ».При этом «объём дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей», оценил эксперт коммуникационной отраслевой площадки ExpoUAV Дмитрий Дацыков.Причина коллапса — ограничения на приём и вылет самолётов, вводимые в целях безопасности.Источник фото: «РИА Новости»#новости