Испания начала проверять транзитные визы у россиян без шенгена при пересадках через международные зоны своих аэропортов — даже если те не покидают их

Новые правила вступили в силу 12 июля 2025 года. Они касаются только владельцев «обычных» загранпаспортов.И не затрагивают россиян с действующей шенгенской визой или видом на жительство в ЕС, а также родственников граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны.Речь об аэропортовой транзитной визе TAP, которая позволяет пребывать в транзитной зоне 24 часа, но не даёт права выйти в город. Оформляют её через консульства Испании.Если стыковка рейсов предполагает смену аэропорта и требует прохождения пограничного контроля, необходимо податься на получение шенгенской визы.Раньше, если россиянин с общегражданским загранпаспортом не покидал при пересадке международную «чистую» зону, Испания разрешала перелёты через свои аэропорты без транзитных виз.Источник фото: Skytrax#новости #испания