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Полина Лааксо
Путешествия

Испания начала проверять транзитные визы у россиян без шенгена при пересадках через международные зоны своих аэропортов — даже если те не покидают их

Новые правила вступили в силу 12 июля 2025 года. Они касаются только владельцев «обычных» загранпаспортов.

  • И не затрагивают россиян с действующей шенгенской визой или видом на жительство в ЕС, а также родственников граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны.
  • Речь об аэропортовой транзитной визе TAP, которая позволяет пребывать в транзитной зоне 24 часа, но не даёт права выйти в город. Оформляют её через консульства Испании.
  • Если стыковка рейсов предполагает смену аэропорта и требует прохождения пограничного контроля, необходимо податься на получение шенгенской визы.
  • Раньше, если россиянин с общегражданским загранпаспортом не покидал при пересадке международную «чистую» зону, Испания разрешала перелёты через свои аэропорты без транзитных виз.
Источник фото: Skytrax
Источник фото: Skytrax

#новости #испания

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