Из Москвы вылетел первый рейс в Геленджик — его аэропорт не работал три года

Первый рейс совершил «Аэрофлот», потом летать туда начнут «Уральские авиалинии», Utair и S7.По данным табло вылета, рейс «Аэрофлота» отправился из московского Шереметьево в 11:19 мск. Он прибудет в Геленджик в 15:25 мск.Источник: пресс-служба аэропорта ГеленджикаАэропорт Геленджика перестал принимать и отправлять рейсы с 24 февраля 2022 года. В июле 2025-го Минтранс сообщил, что он возобновит работу. По словам Росавиации, аэропорт готов к приёму и отправке гражданских самолётов с 10 июля 2025 года. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.После этого о возобновлении рейсов сообщил «Аэрофлот» — с 18 июля 2025 года, с 25 июля полёты будут ежедневными. За ним «Уральские авиалинии» — с 24 июля, Utair — с 28 июля, S7 — с 7 августа. #новости #геленджик