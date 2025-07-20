В Москве на прилёт и вылет отменили 140 рейсов за сутки, южные поезда идут с задержками вплоть до 15 часов

Причина сбоев — атаки и угрозы беспилотников.По подсчётам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в период с 19 июля по 10:30 мск 20 июля 2025 года московский аэропорт Шереметьево закрывали в сумме почти на пять часов, Внуково — более чем на пять часов, Домодедово — почти на три часа, а Жуковский — на два.Часть рейсов принял аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. На запасные аэродромы «ушли» 134 самолёта, из которых 78 — в аэропорту Шереметьево. Ещё 45 — это Внуково, сообщили в Росавиации. О корректировках в расписании предупредили в «Аэрофлоте» и «Победе».По данным АТОР, 140 рейсов в московских авиахабах отменены. Средняя задержка на прилёт — 45 минут. На вылет — 30 минут. В аэропорту Внуково больше: свыше часа на прилёт и 50 минут на вылет.Ограничения также вводили в Калуге, Ярославле, где воздушная гавань была закрыта больше десяти часов, и Нижнем Новгороде. Нарушилось авиарасписание и в других городах, среди которых Калининград.По словам «Осторожно, новости», так выглядел путь самолёта «Россия», который летел из Калининграда в Москву, но не мог приземлиться Внуково, ночь с 19 на 20 июля 2025 года. Источник: «Осторожно, новости»В РЖД предупредили, что после атаки на Ростовскую область 132 поезда ФПК и «Гранд Сервис Экспресс» следуют с задержками от 33 минут до 15 часов. Составы вынуждены снижать скорость на повреждённых участках.#новости