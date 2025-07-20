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Полина Лааксо
Путешествия

В Москве на прилёт и вылет отменили 140 рейсов за сутки, южные поезда идут с задержками вплоть до 15 часов

Причина сбоев — атаки и угрозы беспилотников.

  • По подсчётам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в период с 19 июля по 10:30 мск 20 июля 2025 года московский аэропорт Шереметьево закрывали в сумме почти на пять часов, Внуково — более чем на пять часов, Домодедово — почти на три часа, а Жуковский — на два.
  • Часть рейсов принял аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. На запасные аэродромы «ушли» 134 самолёта, из которых 78 — в аэропорту Шереметьево. Ещё 45 — это Внуково, сообщили в Росавиации. О корректировках в расписании предупредили в «Аэрофлоте» и «Победе».
  • По данным АТОР, 140 рейсов в московских авиахабах отменены. Средняя задержка на прилёт — 45 минут. На вылет — 30 минут. В аэропорту Внуково больше: свыше часа на прилёт и 50 минут на вылет.
  • Ограничения также вводили в Калуге, Ярославле, где воздушная гавань была закрыта больше десяти часов, и Нижнем Новгороде. Нарушилось авиарасписание и в других городах, среди которых Калининград.
По <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fostorozhno_novosti%2F39253&amp;postId=2109550" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">словам</a> «Осторожно, новости», так выглядел путь самолёта «Россия», который летел из Калининграда в Москву, но не мог приземлиться 
По словам «Осторожно, новости», так выглядел путь самолёта «Россия», который летел из Калининграда в Москву, но не мог приземлиться 
Внуково, ночь с 19 на 20 июля 2025 года. Источник: «Осторожно, новости»
Шереметьево. Источник фото: Росавиация
Шереметьево. Источник фото: Росавиация
Шереметьево. Источник фото: Росавиация
  • В РЖД предупредили, что после атаки на Ростовскую область 132 поезда ФПК и «Гранд Сервис Экспресс» следуют с задержками от 33 минут до 15 часов. Составы вынуждены снижать скорость на повреждённых участках.

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