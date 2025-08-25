Тайфун «Каджики»: около 600 россиян не могли вылететь из китайского города Санья, во Вьетнаме эвакуировали тысячи людей

По данным ТАСС, задержавшиеся из-за тайфуна в Санье российские туристы «скоро смогут вылететь».Провинция Хатинь, Вьетнам, 25 августа 2025 года. Источник: AP / SCMP24 августа 2025 года из-за тайфуна «Каджики» (Kajiki), который обрушился на Хайнань в Китае, в городе Санья закрыли туристические достопримечательности и приостановили работу общественного транспорта, пишет «Турдом».«Аэрофлот» сообщил о задержке некоторых рейсов 24 и 25 августа 2025 года в и из Саньи из-за закрытия аэропорта. АТОР со ссылкой на генконсульство России в Гуанчжоу сообщила днём 25 августа, что вылететь не могут около 600 россиян. Туристов расселили по отелям, пишет ТАСС.По данным «Турдома», который ссылается на очевидцев, из-за тайфуна в некоторых отелях выбило стёкла и двери, а вода проникает в номера. Telegram-канал «Первый туристический» со ссылкой на туристов писал, что в части отелей отключили свет и воду.К утру 25 августа метеорологи Хайнана понизили уровень опасности «Каджики» с первого до третьего. Около 13:30 мск ТАСС сообщило, что российские туристы «скоро смогут вылететь».Из-за приближения тайфуна Вьетнам закрыл школы, аэропорты и эвакуировал более 40 тысяч человек в прибрежных районах, пишет CNN со ссылкой на местное издание VNExpress. Жителям рекомендовали не покидать дома. Как пишет SCMP, тайфун затронул побережье провинций Нгеан и Хатинь. Скорость ветра снизилась до 118-133 км/ч.По прогнозу, непогода застанет также Лаос, север Таиланда, восточную часть Камбоджи и центральную Мьянмы — синоптики ожидают ливни с 24 по 26 августа. В Лаосе уже остановили работу железной дороги на линии Lao-China Railway, пишет The Laotian Times.Улица в Санье 25 августа 2025 года. Источник: VCG / Getty Images / CNN#новости