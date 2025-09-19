РКН предложил ограничить работу российских SIM-карт в роуминге из-за телефонных мошенников, но утверждённой схемы пока нет

Некоторые пользователи соцсетей думают, что это способ «бороться с релокантами».Источник фото: ТАССГлава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов сообщил, что служба «начала работу с операторами связи, чтобы они в онлайн-режиме сообщали [российским] платформам, в том числе мессенджерам, об [отечественных] SIM-картах, находящихся в роуминге». По его словам, мошенники пользуются чужими «симками» и звонят из роуминга для обхода системы «Антифрод».В планах — организовать проверку принадлежности карт, которые пользователи используют в неназванных мессенджерах и прочих сервисах, через системы РКН.Липов также считает, что мессенджеры могли бы самостоятельно вводить «временные» ограничения для аккаунтов, привязанных к картам в роуминге.Но нужна система исключений, для того чтобы «добропорядочные граждане, выезжающие за границу на отдых или по работе», не попали под ограничения. Что значит «добропорядочные» — глава РКН не уточнил.В заметку внесена корректировка: схему со списками номеров-исключений Липов предложил для звонков с аккаунтов, которые привязаны к зарубежным SIM-картам. Возможный механизм для аккаунтов, зарегистрированных на российские карты в роуминге, не предложил.Таня БоброваСервисы5 сентМТС добавил функцию блокировки входящих звонков с зарубежных номеров Для борьбы с мошенниками.#новости