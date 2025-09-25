ЕС не будет вводить новые ограничения для российских туристов — EUObserver

Но рассматривает заперт на оказание гражданам ЕС «туристических услуг», связанных с посещением России, — чтобы «сократить российские доходы». Фото ReutersЕвросоюз не планирует ограничивать въезд российских туристов, несмотря на призывы некоторых стран-членов, пишет EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.До конца 2025 года Еврокомиссия намерена разработать новую «стратегию» в отношении россиян. Однако эти рекомендации будут «более мягкими», чем ожидалось, отметил один из собеседников.Вместе с тем ЕС в рамках 19 пакета санкций может запретить оказывать «туристические услуги» гражданам ЕС, которые хотят посетить Россию, следует из документов, с которыми ознакомилось издание. В них говорится, что это «позволит сократить российские доходы».Впрочем, один из дипломатов заявил EUObserver, что эта мера также может не получить достаточно поддержки среди европейских государств.В сентябре 2025 года в иностранных СМИ начала появляться информация о том, что власти ЕС обсуждают меры по ограничению выдачи виз россиянам. В частности, правительство Германии предложило «полную реализацию рекомендаций 2022 года».12 сентября Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит рекомендации по ужесточению визовых правил для граждан России. По информации издания, они не будут связаны с запретом выдачи виз, но предполагают «более строгие» критерии для въезда.В 2024 году страны ЕС выдали россиянам 542 тысячи краткосрочных виз — на 20% больше, чем в 2023-м, но значительно меньше, чем в допандемийном 2019-м, когда было одобрено больше 4 млн заявлений.#новости #визы