Ряд стран предложил полностью запретить российским туристам въезд в ЕС — Euractiv

Что это за страны — неизвестно. Источник фото: Conde Nast TravelerИдею озвучили в ходе обсуждений 19 пакета санкций против России, пишет Euractiv. Туда же могут включить ограничения в отношении российских банков, платёжных систем, а также криптобирж.Чтобы ввести полный запрет на въезд в ЕС туристов из России, потребуется «квалифицированное большинство» голосов стран-членов Евросоюза. Так, инициативу должны поддержать 15 из 27 государств и те, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения ЕС.Издание напомнило, что некоторые страны и так ограничили выдачу виз. Среди них — Польша, Чехия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Но остались те, кто «рассчитывает на приток российских туристов в период отпусков»: Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия.Кто выдаёт шенгенские визы россиянамВ 2024 году россияне подали 606 тысяч заявлений на шенгенские визы. По сравнению с 2023 годом число заявок выросло на 16,5%, а выданных виз — на 20,7%. Доля отказов снизилась с 10,6% до 7,5%.На фоне новостей про возможные ограничения редакция «Виза из дома» прокомментировала основные варианты. По её сведениям, Италия одобряет заявки в 93-95% случаев, но сроки рассмотрения могут составлять от трёх до восьми недель. У Франции одобрение составляет 95%, но тяжело «поймать» слот на подачу. В Венгрию лучше подаваться с купленными билетами и отелями, иначе могут отказать.Словакия возобновила выдачу, но шансы пока непонятны. Греция в межсезонье часто отказывает. Австрия, Португалия, Болгария, Хорватия, Словения, Швейцария и некоторые другие страны редко выдают визы на длительный срок.Генконсульство Испании в Москве прекратит приём заявок на визы с 16 сентября 2025 года «до дальнейшего уведомления». Канал «Улететь» пишет, что заявителям со слотами на вторую половину сентября приходят отмены во всех филиалах.Германия ужесточила выдачу виз россиянам ещё в 2022 году. С тех пор турист должен предоставить оплаченные билеты в обе стороны и проживание на весь срок, оформить в ЕС страховку и приложить выписку со счёта, которую смогут проверить внутри страны, так что «российские карты не подходят». Данила БычковПутешествия30 июляРоссияне с 2022-го по 2024 год «переплатили» за шенгенские визы «как минимум» 5,8 млрд рублей из-за повышения их стоимости — «Ведомости» При этом количество выданных виз всё ещё не достигло «доковидного» уровня.#новости #визы