В США вступил в силу визовый сбор «за добросовестность» в размере $250 — он коснётся всех неиммиграционных виз

Предполагается, что заявитель сможет получить эти деньги назад после завершения поездки. Визовый сбор «за добросовестность» (Visa Integrity Fee) вступил в силу 1 октября 2025 года. Его должны будут платить заявители на туристические (B1/B2), студенческие (F/M), рабочие (H-1B) визы, а также визы обмена (J), пишет The Economic Times.Новый сбор — часть «большого и прекрасного» законопроекта о бюджете страны, который президент США Дональд Трамп подписал 4 июля 2025 года. Изначально СМИ сообщали, что нововведения вступят в силу в 2026 году. В финансовом году, который продлится с октября 2025 года по октябрь 2026-го, размер сбора составит $250 (примерно 20,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 октября 2025 года). При этом в законе подчёркивается, что власти США могут увеличить его по своему усмотрению.Общая стоимость оформления туристической визы США вырастет до $435 (около 35,7 тысячи рублей). Сбор «за добросовестность» может быть возвращён заявителю при соблюдении определённых условий — например, если он не нарушал визовый режим и трудовое законодательство США. Механизм возврата средств пока не определён.