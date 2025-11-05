Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Германия перестанет пускать в страну россиян с пятилетними загранпаспортами с 1 января 2026 года

Исключение — небиометрические паспорта с действующей визой Германии.

  • О новых правилах сообщило посольство Германии в России. С 1 января 2026 года граждане России смогут въехать на территорию страны только по биометрическим загранпаспортам.
  • Небиометрические загранпаспорта можно будет использовать только в том случае, если в них есть действующая немецкая виза, говорится в заявлении.
  • Германия станет восьмой европейской страной, переставшей признавать небиометрические загранпаспорта России. Например, Литва перестала признавать такие документы с 1 июня 2025 года — вслед за Данией, Чехией, Эстонией, Францией и Исландией.

#новости #германия

