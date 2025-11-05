Из турецкого Трабзона в Сочи отправился первый за 14 лет паром

Изначально рейс был запланирован на 29 октября 2025 года, но его перенесли из-за непогоды.Источник: Turkey Today / АТОРПаром отправился 21:10 мск, передаёт «РИА Новости». На борту — 20 пассажиров. Время в пути до Сочи составит около 12 часов. Паром по маршруту Сочи — Трабзон — Сочи ходил с 1993 года по 2011 год, уточняет агентство.Стоимость билетов на паром Seabridge в одну сторону начинается от 6500 рублей за кресло и от 9500 рублей за место в каюте, говорил гендиректор «СВС Шиппинг» и директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали» пишет, что цены — от $70 за сидячее место.По словам представителя компании Liderline в Трабзоне, судно рассчитано на 450 пассажиров, оно вмещает более 200 легковых автомобилей. Туркменян говорил, что в ближайшее время машины перевозить не будут. Как пишет «РИА Новости», судно Seabridge было построено в 1991 году и прошло реновацию в 2024 году.Как пишет АТОР, в будущем паром рассчитывает выполнять четыре рейса в неделю: из Трабзона по средам и субботам и из Сочи по четвергам и воскресеньям.#новости