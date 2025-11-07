Первый за 14 лет паром из Турции в Сочи не пустили в порт — пассажиры остаются на борту вторые сутки

Но, по словам оператора, разрешение получили — днём 7 ноября 2025 года пассажиры смогут высадиться.Источник: Turkey Today / АТОР Паром Seabridge отправился из турецкого Трабзона в 21:10 мск 5 ноября 2025 года и прибыл в Сочи спустя примерно 12 часов. По данным Ассоциации туроператоров России на вечер 6 ноября, сначала порт Сочи был закрыт для учений, а затем российская сторона не приняла судно.Ассоциация сообщила, что на судне находится 20 пассажиров — два гражданина Турции и 18 граждан России. Одна из пассажирок рассказала, что некоторые из граждан летят из Сочи в другие города — у них сгорели билеты. Проблем с продовольствием на пароме нет.7 ноября представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сказал «РИА Новости», что все необходимые документы оформлены в соответствии с законодательством.Гендиректор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян сообщил, что в 13:00 мск паром встанет на внутренний рейд. По его словам, «часов в 15:00 пассажиры смогут высадиться».Тестовый рейс паром пытался выполнить в октябре 2025 года, но не смог зайти в Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда говорил ТАСС, что рейс проводили без согласия принимающей стороны. Он назвал запуск международного грузопассажирского паромного сообщения «в нынешних условиях небезопасным и преждевременным».Рейс Seabridge с пассажирами был запланирован на 29 октября 2025 года, но его перенесли из-за непогоды. Паром по маршруту «Сочи — Трабзон — Сочи» ходил с 1993 года по 2011 год, уточняло «РИА Новости».#новости