Итальянский регулятор оштрафовал Ryanair на €256 млн — авиакомпания препятствовала продажам билетов на сайтах онлайн-турагентств и агрегаторов

И «злоупотребляла доминирующим положением на рынке».Источник: RyanairИтальянский антимонопольный орган посчитал, что Ryanair специально создавала «технические препятствия», чтобы ограничить продажи билетов через турагентства, пишет The Guardian. Это вынуждало пассажиров покупать билеты напрямую через сайт авиакомпании.Например, клиенты, покупающие билеты через сайты турагентств и посредников, «в целях безопасности» должны были заполнять дополнительные формы, отмечает издание. Кроме того, авиакомпания внедрила процедуру распознавания лиц для пассажиров, которые купили билеты у третьей стороны.Комментируя решение регулятора, глава Ryanair Майкл О'Лири назвал его «оскорблением защиты прав потребителей и конкуренции». Компания намерена его обжаловать.В ноябре 2025 года Ryanair полностью перешла на электронные посадочные талоны, отказавшись от бумажных билетов. В компании заявили, что это поможет экономить около 300 тонн бумаги ежегодно.#новости #ryanair