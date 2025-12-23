Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Итальянский регулятор оштрафовал Ryanair на €256 млн — авиакомпания препятствовала продажам билетов на сайтах онлайн-турагентств и агрегаторов

И «злоупотребляла доминирующим положением на рынке».

Источник: Ryanair
  • Итальянский антимонопольный орган посчитал, что Ryanair специально создавала «технические препятствия», чтобы ограничить продажи билетов через турагентства, пишет The Guardian. Это вынуждало пассажиров покупать билеты напрямую через сайт авиакомпании.
  • Например, клиенты, покупающие билеты через сайты турагентств и посредников, «в целях безопасности» должны были заполнять дополнительные формы, отмечает издание. Кроме того, авиакомпания внедрила процедуру распознавания лиц для пассажиров, которые купили билеты у третьей стороны.
  • Комментируя решение регулятора, глава Ryanair Майкл О'Лири назвал его «оскорблением защиты прав потребителей и конкуренции». Компания намерена его обжаловать.
  • В ноябре 2025 года Ryanair полностью перешла на электронные посадочные талоны, отказавшись от бумажных билетов. В компании заявили, что это поможет экономить около 300 тонн бумаги ежегодно.

#новости #ryanair

3
41 комментарий