Таня Боброва
Путешествия

Telegram-канал сообщил, что с 2026 года россияне смогут въезжать в Кыргызстан только по загранпаспорту — МИД страны это опроверг

Пересечь границу можно и по внутреннему, и по заграничному паспорту.

Источник: Ксения Литвинова / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pexels.com%2Fru-ru%2Fphoto%2F28616313%2F&postId=2665790" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Pexels</a>
  • Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник сообщил, что с 2026 года въезд в Кыргызстан для граждан России станет возможен только по загранпаспорту. Причины такого решения канал не уточнял.
  • В МИД страны сообщили ТАСС, что эти данные не соответствуют действительности. В ближайшее время ведомство опубликует более подробную информацию.
  • Для поездки в страну россиянам не нужна виза, а въехать можно как по общегражданскому, так и по заграничному паспорту. Находиться в Кыргызстане без регистрации можно не больше 30 дней за поездку и до 90 дней в течение полугода.
  • При этом с 20 января 2026 года оформить билеты на детей — граждан России до 14 лет — для выезда за пределы страны можно будет только по загранпаспорту, свидетельство о рождении не подойдёт, говорили в РЖД.

