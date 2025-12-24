Telegram-канал сообщил, что с 2026 года россияне смогут въезжать в Кыргызстан только по загранпаспорту — МИД страны это опроверг

Пересечь границу можно и по внутреннему, и по заграничному паспорту.Источник: Ксения Литвинова / PexelsTelegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник сообщил, что с 2026 года въезд в Кыргызстан для граждан России станет возможен только по загранпаспорту. Причины такого решения канал не уточнял.В МИД страны сообщили ТАСС, что эти данные не соответствуют действительности. В ближайшее время ведомство опубликует более подробную информацию.Для поездки в страну россиянам не нужна виза, а въехать можно как по общегражданскому, так и по заграничному паспорту. Находиться в Кыргызстане без регистрации можно не больше 30 дней за поездку и до 90 дней в течение полугода.При этом с 20 января 2026 года оформить билеты на детей — граждан России до 14 лет — для выезда за пределы страны можно будет только по загранпаспорту, свидетельство о рождении не подойдёт, говорили в РЖД.#новости