«Сбер» объявил о запуске оплаты покупок по QR-коду в Таиланде

QR-платежи принимают более чем в 6 млн торговых точек по всей стране, говорят в банке.Источник: Duytrg Truong / PexelsБанк рассказал, что запустил оплату покупок по единому национальному QR-коду — Thai QR. Сумма конвертируется в рубли автоматически. По какому курсу, компания не уточнила.Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать Thai QR в «Сбербанк Онлайн». При оплате на экране приложения покажут сумму в тайских батах и российских рублях.Нужна версия приложения, вышедшая в июне 2025 года или позже (для Android — с 16.10, на iOS — с 17.0).Таиланд стал 11 страной, в которой «Сбер» запустил оплату по QR. Такая услуга есть, например, во Вьетнаме и на Филиппинах.22 апреля 2026 года ВТБ рассказал, что запустил оплату покупок по QR-коду в Египте. Платежи проводят в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт.#новости #сбер