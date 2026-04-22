Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду в Египте

Такой способ уже работает в Турции, Таджикистане, Кыргызстане и Вьетнаме.

Источник: Unsplash 
  • Платежи проводятся в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт, пишет «Интерфакс». По какому курсу — не уточняют, вероятнее всего — по банковскому на текущий момент.
  • Для оплаты нужно открыть приложение и отсканировать QR-код на чеке или терминале магазина. В каких точках работает такая оплата — не уточняется.
  • Комиссии нет, максимальная сумма одной операции — до 25 тысяч рублей. Суточный лимит — 350 тысяч рублей.
  • Кроме Египта у ВТБ доступна оплата по QR-коду в Таджикистане, Турции, Кыргызстане и Вьетнаме. Сервис работает не во всех местах. До конца 2026 года банк планирует расширить список стран, где доступна такая оплата, до десяти.

#новости #втб

7
3
2
29 комментариев