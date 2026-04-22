ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду в Египте

Такой способ уже работает в Турции, Таджикистане, Кыргызстане и Вьетнаме.Источник: Unsplash Платежи проводятся в рублях с последующей конвертацией в египетский фунт, пишет «Интерфакс». По какому курсу — не уточняют, вероятнее всего — по банковскому на текущий момент.Для оплаты нужно открыть приложение и отсканировать QR-код на чеке или терминале магазина. В каких точках работает такая оплата — не уточняется.Комиссии нет, максимальная сумма одной операции — до 25 тысяч рублей. Суточный лимит — 350 тысяч рублей.Кроме Египта у ВТБ доступна оплата по QR-коду в Таджикистане, Турции, Кыргызстане и Вьетнаме. Сервис работает не во всех местах. До конца 2026 года банк планирует расширить список стран, где доступна такая оплата, до десяти.#новости #втб