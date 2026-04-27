Полина Лааксо
Путешествия

АТОР рассказала о возможности расплачиваться в Турции рублями через СБП — способ поддерживают некоторые точки в Стамбуле и на курортах Антальи и Эгейского побережья

А ещё в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары.

Стамбул. Источник фото: Airial
  • Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала об обновляемой интерактивной карте, которую запустила торговая турплатформа Turinvoice.
  • На ней компания собирает точки в Турции, где принимают оплату через СБП в рублях. 800 находятся в Анталье, более 240 и 80 — в Стамбуле и на курортах Эгейского побережья соответственно.
  • Количество точек растёт примерно на 150 штук в месяц, говорит Turinvoice. Среди них — магазины, рестораны, бары, аптеки, места для оплаты экскурсий и заказа трансферов.
  • По словам АТОР, в карточках объектов есть фотографии вывесок в качестве ориентира, а также возможность проложить маршрут в «Яндекс Картах». У редакторов vc.ru на момент написания заметки карта то не прогружалась, то выдавала ошибку 503 (вероятно, из-за наплыва трафика).
Скриншот АТОР
  • Оплата устроена так. Продавец вводит данные о покупке на своём устройстве и получает QR-код. Турист сканирует его, видит сумму в рублях и выбирает любое удобное банковское приложение для перевода. АТОР отмечает, что поддерживаются и карты «Мир», и кредитки, и в некоторых случаях оплата долями.

  • Её корреспондент посетил несколько точек с карты в Анталье и везде смог расплатиться. В двух из них отрицательно ответили на вопрос про оплату в рублях, но помогло уточнение про QR-код и СБП: «Эсбепе карекод?» («QR-код СБП?»).

Сравнив цены в лирах и списания с карты, мы получили фактический курс 1,9 рубля к лире («Т-Банк») на 8 апреля 2026 года. Вне точек карты по переводам, различным многоразовым QR-кодам без наклеек было дороже, до 2,3 рубля за лиру.

АТОР
  • В 2025 году Турция зафиксировала 6,9 млн визитов россиян, на 2,9% больше год к году. Россия стала лидером по въездам. На втором месте расположилась Германия (6,7 млн визитов), на третьем — Великобритания (4,3 млн визитов).
Таня Боброва
Деньги
ВТБ и МТС запустили сервис оплаты покупок по QR-коду в Турции

Такую же опцию тестирует и «Сбер».

#новости

3 комментария