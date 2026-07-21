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Данила Бычков
Путешествия

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года

Без визы в стране можно находиться до 30 дней.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Информация об этом появилась на сайте МИД КНР. Представитель ведомства Го Цзякунь подтвердил, что безвизовый режим россиян продилили до 31 декабря 2027 года. Для россиян он действовал с сентября 2025 года и был рассчитан до 14 сентября 2026-го.
  • В базе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с правилами въезда также обновили информацию о продлении «безвиза» для граждан России, обратил внимание Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!».
  • Россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. После выезда из страны можно въехать в неё повторно и снова пребывать там до 30 суток.
  • 20 июля 2026 года Россия также продлила безвизовый режим для китайских граждан до 31 декабря 2027-го.
  • В первом квартале 2026 года россияне совершили около 396 тысяч туристических поездок в КНР — на 62,4% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Страна занимает третье место по популярности у российских туристов — после Египта и Турции. Всего за время действия безвизового режима Китай посетили больше 2 млн граждан России.
Валерия Ильина
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#новости #китай

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