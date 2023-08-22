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Юрист Эдуард Чубуров

Может ли учитель не отпускать школьника в туалет с точки зрения закона. Отвечаю

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Скоро 1 сентября и я, будучи юристом, не могу пройти мимо щепетильного вопроса: а может ли учитель не отпустить школьника в туалет, если тот просит?

Во-первых, сам факт того, что школьник просит выйти в туалет по естественной нужде и просит об этом учителя - это уже, как минимум, ненормально. Какого чёрта человек вообще должен просить разрешения на поход в туалет по естественной нужде? Не кажется ли это унизительным? Школьник ведь не в заложниках у террористов, верно? Адекватные учителя сразу говорят, кому надо - пусть тихо встают и выходят, без нарушения учебного процесса. Считаю, это позиция верная.

Во-вторых, есть учителя, у которых нужно отпрашиваться в туалет и которые мало того, что заставляют отпрашиваться, так ещё и могут отказать: мол, контрольная идёт, тема важная и прочее.

Дело в том, что согласно статье 48 Федерального закона «Об образовании», учитель обязан уважать честь и достоинство обучающихся, а также согласно статье 34 Федерального закона «Об образовании», обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

Поэтому фактически, если учитель не отпускает школьника в туалет или требует разрешения - это унижение человеческого достоинства и форма физического насилия. Для обывателя может быть звучит это всё громко, но юридически - так оно и есть.

Школу в таком случае оштрафуют от 50 000 до 100 000 рублей. И такой случай уже был в Ленобласти в 2021 году, когда школу оштрафовали.

И да, я понимаю что на учителях тоже висит обязанность по отношению к совсем маленьким школьникам, чтобы такого ребёнка обязательно до туалета сопровождал взрослый (коим чаще всего и является учитель), а то если в случае чего, то ответственность понесёт уже учитель. Но тут, я уже считаю, этот вопрос должен решаться руководством школы - как и какими методами - это уже должна решать сама школа.

Поэтому если у вас есть сложности с системой образования, то рекомендую обратиться к юристу, который сможет данную ситуацию решить.

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