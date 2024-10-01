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Таня Боброва
AI

Microsoft анонсировала обновление Copilot: помощник изменил интерфейс и научился оценивать информацию на веб-странице

Функции пока доступны не всем.

  • Microsoft обновила интерфейс Copilot: стартовая страница стала более персонализированной, отмечает The Verge. Она показывает Copilot Discover с подсказками, с чего начать разговор, и будет основана на истории диалогов с чат-ботом.
Copilot Discover / Источник: Microsoft
  • Компания также анонсировала несколько функций. Copilot Vision понимает, что находится на просматриваемой веб-странице, и может отвечать на вопросы о её содержании.
  • Контент, который просматривает пользователь, не будет сохраняться и использоваться для обучения нейросетей, заверила компания. Кроме того, сначала функция будет работать на ограниченном количестве «популярных» сайтов. Она «скоро» появится в Copilot Labs и будет доступна ограниченному числу подписчиков Copilot Pro в США.
Пример работы Copilot Vision / Источник: Microsoft
  • Copilot Voice для ведения устного диалога сначала будет доступна на английском языке в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и США. На выбор четыре голоса.
Пример работы Copilot Voice / Источник: Microsoft
  • Copilot Daily — сводка новостей и прогноз погоды, прочитанные вслух помощником. Компания отметила, что сервис будет брать новости только из авторизованных источников: среди партнёров — Reuters, Axel Springer, Hearst Magazine и Financial Times.
  • В будущем Microsoft планирует добавить больше персонализации в функцию. Опция будет доступна в США и Великобритании с 1 октября 2024 года.
  • Помимо этого, помощник получит навык Think Deeper: сможет рассуждать и отвечать на более сложные вопросы, например, стоит ли переехать в город X или город Y. Навык ещё находится на стадии разработки и доступен в Copilot Labs ограниченному количеству пользователей Copilot Pro в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и США.

#новости #microsoft

22
16
16 комментариев
Андрей Комягин

Интересно а copilot умеет тексты распознавать как finereader?

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Драка вегетарианца с людоедом

хотите, чтобы уволили ещё больше россиян?

3
1
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Дмитрий Маслов

Сейчас компьютеры очень умные. Они могут читать и понимать тексты почти как люди, а то и лучше. Главное, чтобы это было во благо.

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Марк-R1-етинг

Тупая нейронов если честно, не оценил

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Твердыня

Сразу видно Эксперта!

3
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дед Мазай и душнилы

хня

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dru dru

На Windows 2000 надо было остановится. Там всё что нужно есть. Интернет не нужен.

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