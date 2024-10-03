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Таня Боброва
AI

OpenAI просила инвесторов не финансировать конкурирующие стартапы, в том числе проект своего сооснователя Ильи Суцкевера — СМИ

Накануне разработчик ChatGPT рассказал, что закрыл раунд на $6,6 млрд.

  • OpenAI просила инвесторов воздержаться от поддержки конкурирующих стартапов во время переговоров о привлечении финансирования. Об этом рассказали источники FT и Reuters.
  • В частности, компания якобы упоминала Anthropic выходцев из OpenAI, xAI Илона Маска и Safe Superintelligence, которую в июне 2024 года запустил сооснователь OpenAI Илья Суцкевер с партнёрами после ухода из компании. Также, по данным Reuters, разработчик называл ИИ-поисковик Perplexity и Glean, которая делает ИИ-сервисы для бизнеса.
  • Хотя такие просьбы и не имеют юридической силы, они показывают, как OpenAI пользуется своей «привлекательностью» у инвесторов для получения эксклюзивных условий, отмечает Reuters.
  • OpenAI, Perplexity и Safe Superintelligence отказались от комментариев. Anthropic и Glean не ответили на запросы, с xAI агентству связаться не удалось.
  • 2 октября 2024 года OpenAI сообщила, что закрыла инвестраунд и привлекла $6,6 млрд при оценке в $157 млрд. По данным СМИ, в нём участвовали венчурный фонд Thrive Capital, который возглавил раунд, Microsoft, Nvidia, структуры SoftBank, Tiger Global и другие.

#новости #openai

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13 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Дядя опять что-то мутит...

4
1
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John Smith Junior

Ну так-то логично, не?
Это как ставить и на чёрное, и на красное.

3
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Илай

Ахереть, Альтман не только гей но и пидор, сам бля, в конфликах интересов в разных компаниях заседает

2
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Joseph M.

Ещё он жид

1
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Bad Comment

Завидуешь?

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Boris Lovchev

интересно как отнесется антимонопольная комиссия к этой просьбе)Много они себе слишком позволяют ,репутация очень влияет на их " привлекательность "

1
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Future Prophecies

Да занесут денег куда надо и не будут монополией, это же США, там вопросы такие быстро решаются

3
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