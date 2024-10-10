«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях

А ещё учитывать больше деталей из текстового запроса и придерживаться нескольких стилей.«Яндекс» представил новое поколение визуальной нейросети — YandexART 2.0. Теперь модель умеет создавать надписи на изображениях, придерживаться нескольких стилей на одной картинке, «естественнее» располагать объекты в пространстве и относительно друг друга и учитывать больше деталей из промта.Источник здесь и далее: «Яндекс»В основе YandexART 2.0 — новая гибридная архитектура модели, которая сочетает качество работы свёрточной и трансформерной нейросетей. Свёрточная модель выявляет на картинке важные признаки — края, текстуры и формы, но не умеет учитывать длинный контекст. За это отвечает трансформерная.Разработчики обучали YandexART на «сотнях миллионов» пар картинок и текстовых описаний к ним. Для повышения качества текстов компания использовала собственную VLM-модель: она анализировала изображения и детально описывала, что на них находится. YandexART 2.0 обучили уже на улучшенных данных.Чтобы нейросеть научилась создавать на изображениях надписи латинскими буквами, «Яндекс» расширил обучающий датасет YandexART 2.0 «несколькими сотнями тысяч» изображений с текстом.Пользователи могут протестировать обновлённую YandexART в чате с ассистентом «Алисой» при подключённой опции «Про». Промты можно уточнять в режиме диалога. Пользователи «Алисы Про» могут безлимитно создавать изображения в мобильной и десктопной версии в разных форматах.Для бизнеса YandexART 2.0 доступна на платформе Yandex Cloud, её можно использовать через API. Также с помощью новой версии пользователи уже могут создавать рекламные объявления в «Яндекс Директе».Сравнение работы YandexART 1.3 и 2.0#новости #яндекс #yandexart
У меня дома Алиса не может мне сказать продолжительность трека, который сейчас играет
Это квантовые технологии не доступные человечеству
У меня на "Алиса, какая длина трека" произносит название и длину. На "Алиса, какая длина трека который сейчас играет" произносит длину. Про версия.
Она может, просто товарищ майор еще не успел прослушать ваш трек.
спиздили Flux ?
Пишут, что моделька частично выигрывает в сравнениях с Flux в 55-63% случаев. Сильное заявление, но потыкав в результаты генерации вроде действительно похоже на правду. Теперь дело только за возможностями для редактирования, чтобы получился нормальный инструмент.
А еще Яндекс добавляет тупые нововведения. Например, сейчас у новых пользователей в Яндекс-ID добавляется тупой детский аватар со всякими там зверушками и игрушечками. И при этом его не убрать, так что или добавляйте свою реальную фотку, либо сидите с дурацким детским аватарчиком.