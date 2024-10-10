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Таня Боброва
AI

«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях

А ещё учитывать больше деталей из текстового запроса и придерживаться нескольких стилей.

  • «Яндекс» представил новое поколение визуальной нейросети — YandexART 2.0. Теперь модель умеет создавать надписи на изображениях, придерживаться нескольких стилей на одной картинке, «естественнее» располагать объекты в пространстве и относительно друг друга и учитывать больше деталей из промта.
Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • В основе YandexART 2.0 — новая гибридная архитектура модели, которая сочетает качество работы свёрточной и трансформерной нейросетей. Свёрточная модель выявляет на картинке важные признаки — края, текстуры и формы, но не умеет учитывать длинный контекст. За это отвечает трансформерная.
  • Разработчики обучали YandexART на «сотнях миллионов» пар картинок и текстовых описаний к ним. Для повышения качества текстов компания использовала собственную VLM-модель: она анализировала изображения и детально описывала, что на них находится. YandexART 2.0 обучили уже на улучшенных данных.
«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях
«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях
«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях
  • Чтобы нейросеть научилась создавать на изображениях надписи латинскими буквами, «Яндекс» расширил обучающий датасет YandexART 2.0 «несколькими сотнями тысяч» изображений с текстом.
  • Пользователи могут протестировать обновлённую YandexART в чате с ассистентом «Алисой» при подключённой опции «Про». Промты можно уточнять в режиме диалога. Пользователи «Алисы Про» могут безлимитно создавать изображения в мобильной и десктопной версии в разных форматах.
  • Для бизнеса YandexART 2.0 доступна на платформе Yandex Cloud, её можно использовать через API. Также с помощью новой версии пользователи уже могут создавать рекламные объявления в «Яндекс Директе».

Сравнение работы YandexART 1.3 и 2.0

«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях
«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях
«Яндекс» представил обновлённую YandexART — нейросеть научилась генерировать текст на изображениях

#новости #яндекс #yandexart

1717
27
27 комментариев
Алибек Гулямов

У меня дома Алиса не может мне сказать продолжительность трека, который сейчас играет

2
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Илай

Это квантовые технологии не доступные человечеству

7
1
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Jeronimo

У меня на "Алиса, какая длина трека" произносит название и длину. На "Алиса, какая длина трека который сейчас играет" произносит длину. Про версия.

2
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Mari

Она может, просто товарищ майор еще не успел прослушать ваш трек.

2
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Lmao

спиздили Flux ?

2
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Драка вегетарианца с людоедом

Пишут, что моделька частично выигрывает в сравнениях с Flux в 55-63% случаев. Сильное заявление, но потыкав в результаты генерации вроде действительно похоже на правду. Теперь дело только за возможностями для редактирования, чтобы получился нормальный инструмент.

1
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Valeriy

А еще Яндекс добавляет тупые нововведения. Например, сейчас у новых пользователей в Яндекс-ID добавляется тупой детский аватар со всякими там зверушками и игрушечками. И при этом его не убрать, так что или добавляйте свою реальную фотку, либо сидите с дурацким детским аватарчиком.

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