Adobe выпустила ИИ-модель для генерации видео по тексту и из статичных изображений

Она доступна в программе Premier Pro.Модель анонсировали в сентябре 2024 года. Воспользоваться ей можно в публичной бета-версии, пишет The Verge.Она умеет преобразовывать в видео изображения и/или текст, может создавать 2D- и 3D-анимации, имитировать «реальную» съёмку и другое. Пользователи могут настраивать угол обзора, движение камеры и соотношение сторон кадра.Источник здесь и далее: AdobeМаксимальная продолжительность видео — четыре секунды. На генерацию уходит полторы минуты, но Adobe обещает добавить «турбо-режим».Среди инструментов, которые есть в программе, — возможность расширить уже отснятый материал. Увеличить видео можно только на две секунды, вносить изменения можно в начале, середине или концовке материала.Издание отмечает, что функция может пригодиться в случаях, когда нужно поправить мелкие недостатки в кадре — например, чтобы сгладить переходы, — и поможет не заниматься пересъёмкой.Можно использовать функцию и для редактирования звука, но с ограничениями: например, инструмент может увеличить продолжительность звукового эффекта, но не сгенерировать новый. Длительность — десять секунд, музыку или диалог продлить не получится.Генерация звукаAdobe добавила в бета-версию Photoshop функции своего ИИ-сервиса Firefly в мае 2023 года. Осенью представила улучшенную модель Firefly Image 2, а уже в апреле 2024 года выпустила Firefly Image 3. Компания также работает над моделью, которая удаляет и добавляет объекты на видео.#новости
вначале сгенерировал текст в чат гпт, потом картинки в миджорне, а потом видео в адопе ,использования такого ролика куча вариантов
Злые языки шепчут, что шумиха вокруг ИИ сильно опережает реальные способности. И что хайпа больше, чем пользы и угроз. Что это по факту супер-бупер-копьютер с большим вариантом возможных решений. Но «стеклянный потолок» есть и он ограничен тем, что создал человек и что может изучить ИИ.
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А если серьезно, то там еще интересней. Если нейросеть начать учить на данных созданных нейросетью, то модель начнет деградировать с космической скоростью. Таким образом любая выпущенная в интрнет нейросеть быстро превратится в тыкву, потому что сейчас таких данных в сети все больше. https://www.forbes.ru/mneniya/491738-nejrosetevoj-kollaps-pocemu-vskore-mozet-ostanovit-sa-razvitie-algoritmov-ii
Это те самые которые при отмене подписки выставляют счет на год вперед?
Нет, так шаттерсток делает, просто конченный сервис.
Помойная программа, которая до сих пор не может работать с Avi,MKV форматами, текст для субтитров тоже криво создает. CapCut и то больше может уже.