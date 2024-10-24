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Полина Лааксо
AI

Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений

Опробовать его могут отдельные группы пользователей.

  • Он доступен владельцам годовых подписок и тем, кто подписан на сервис последние 12 месяцев или сгенерировал с его помощью от 10 тысяч картинок. Цены на годовую подписку начинаются от $96 в зависимости от тарифа (от 9200 рублей по курсу на 24 октября 2024 года).
  • Вкладка с редактором находится в левом боковом меню сервиса. Картинку можно приложить в виде файла или публичной ссылки.
  • Сервис позволяет изменять отдельные фрагменты изображения или добавлять недостающие по текстовому запросу. Вариантов предложит несколько.
  • Например, можно загрузить фото собаки, кистью стереть область над глазами и головой и попросить дорисовать ей праздничный колпак (возможный промпт: «собака в праздничном колпаке»). Затем на той же картинке изменить другой фрагмент — стереть зону на брюхе, чтобы нейросеть сгенерировала «разноцветный свитер».
Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений
Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений
Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений
Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений
  • Помимо изменения существующих фрагментов, алгоритмы умеют дорисовывать целые сцены и менять текстуры на изображении — в том числе уже изменённом. Результат можно будет скачать.
Исходное фото было вертикальным. Автор не только стёр его часть, но ещё и расширил холст
Исходное фото было вертикальным. Автор не только стёр его часть, но ещё и расширил холст
Вариант дорисовки 
Вариант дорисовки 
Варианты с изменёнными текстурами 
Варианты с изменёнными текстурами 
Варианты с изменёнными текстурами 
  • Midjourney предупредила, что иногда нейросеть хуже справляется с крайне нестандартными запросами или если фрагмент, который нужно изменить, совсем крохотный.
Пример дорисовки 
Пример дорисовки 
Пример дорисовки 
Пример дорисовки 
Пример ретекстуризации
  • В августе 2024 года Midjourney открыла доступ к веб-интерфейсу всем пользователям. Авторизоваться можно через Google или Discord. В качестве бонуса разрешила новым пользователям создать 25 картинок бесплатно.

#новости #midjourney

88
22
29 комментариев
Эд Маслов

ооо, прикольно! Это же можно свою квартиру отфоткать в черновом варианте и попросить создать дизайн-проект))

5
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Запопу Кусь

Угу, осталось только сначала купить свою квартиру 😒

4
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Сергей Беринг

Уточнение. Юзал МЖ еще до веб-морды в дискорде. Пока не забанили. Возвращаться не планирую:)

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Илай Макс

Возвращаться не планирую:)Спасибо что рассказал.

8
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Nenueto Flex

Если забанили, то тебя никто и не ждёт :))))))))))))))))))))))))))))

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d679eaad610471402e548ca689df29

Держи в курсе

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Кирилл Осташев

Круто 🤟 ежедневно пользуюсь, самая крутая нейронка

2
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