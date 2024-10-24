Разработчик генератора картинок Midjourney начал тестировать редактор пользовательских изображений

Опробовать его могут отдельные группы пользователей.Он доступен владельцам годовых подписок и тем, кто подписан на сервис последние 12 месяцев или сгенерировал с его помощью от 10 тысяч картинок. Цены на годовую подписку начинаются от $96 в зависимости от тарифа (от 9200 рублей по курсу на 24 октября 2024 года).Вкладка с редактором находится в левом боковом меню сервиса. Картинку можно приложить в виде файла или публичной ссылки.Сервис позволяет изменять отдельные фрагменты изображения или добавлять недостающие по текстовому запросу. Вариантов предложит несколько.Например, можно загрузить фото собаки, кистью стереть область над глазами и головой и попросить дорисовать ей праздничный колпак (возможный промпт: «собака в праздничном колпаке»). Затем на той же картинке изменить другой фрагмент — стереть зону на брюхе, чтобы нейросеть сгенерировала «разноцветный свитер».Помимо изменения существующих фрагментов, алгоритмы умеют дорисовывать целые сцены и менять текстуры на изображении — в том числе уже изменённом. Результат можно будет скачать.Исходное фото было вертикальным. Автор не только стёр его часть, но ещё и расширил холстВариант дорисовки Midjourney предупредила, что иногда нейросеть хуже справляется с крайне нестандартными запросами или если фрагмент, который нужно изменить, совсем крохотный.Пример дорисовки Пример дорисовки Пример ретекстуризацииВ августе 2024 года Midjourney открыла доступ к веб-интерфейсу всем пользователям. Авторизоваться можно через Google или Discord. В качестве бонуса разрешила новым пользователям создать 25 картинок бесплатно.#новости #midjourney
ооо, прикольно! Это же можно свою квартиру отфоткать в черновом варианте и попросить создать дизайн-проект))
Угу, осталось только сначала купить свою квартиру 😒
Уточнение. Юзал МЖ еще до веб-морды в дискорде. Пока не забанили. Возвращаться не планирую:)
Возвращаться не планирую:)Спасибо что рассказал.
Если забанили, то тебя никто и не ждёт :))))))))))))))))))))))))))))
Держи в курсе
Круто 🤟 ежедневно пользуюсь, самая крутая нейронка