Stability AI выпустила модель для генерации изображений Stable Diffusion 3.5 Medium

Она адаптирована под запуск на рядовых ПК и планшетах.Модель с 2,5 млрд параметров входит в семейство Stable Diffusion 3.5. Она может генерировать изображения с разрешением от 0,25 до 2 мегапикселей. Для максимальной производительности ей нужно 9,9 ГБ видеопамяти (VRAM).Совместимость моделей с видеокартами (они в первом столбце). Жёлтый значок указывает на то, что придётся донастроить устройство, чтобы модель запустиласьНейросеть уже доступна на HuggingFace, код также разместили на GitHub. Полученные изображения можно бесплатно использовать в некоммерческих целях или если бизнес выручает до $1 млн в год. При большей выручке придется оформить корпоративную лицензию в частном порядке.Примеры генераций Stable Diffusion 3.5. Источник: Stability AI#новости #ии #stabilityai
Очень красиво... И предложение заманчивое. Бедные дизайнеры с фотографами... Когда-то художники исчезли как массовая профессия, теперь вот новый этап на рынке изображений.
Откуда вы взяли такую информацию про художников? Выдумали?
А если Stable Diffusion подерется с Flux и и Midjourney, кто победит?
как вам flux, кстати?
Тра@хнул уже стопочку 🥃 за могучую нейроночку
хороший тост
их стало прям много