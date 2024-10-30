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Ася Карпова
AI

Stability AI выпустила модель для генерации изображений Stable Diffusion 3.5 Medium

Она адаптирована под запуск на рядовых ПК и планшетах.

  • Модель с 2,5 млрд параметров входит в семейство Stable Diffusion 3.5. Она может генерировать изображения с разрешением от 0,25 до 2 мегапикселей. Для максимальной производительности ей нужно 9,9 ГБ видеопамяти (VRAM).
Совместимость моделей с видеокартами (они в первом столбце). Жёлтый значок указывает на то, что придётся донастроить устройство, чтобы модель запустилась
Совместимость моделей с видеокартами (они в первом столбце). Жёлтый значок указывает на то, что придётся донастроить устройство, чтобы модель запустилась
  • Нейросеть уже доступна на HuggingFace, код также разместили на GitHub. Полученные изображения можно бесплатно использовать в некоммерческих целях или если бизнес выручает до $1 млн в год. При большей выручке придется оформить корпоративную лицензию в частном порядке.
Примеры генераций Stable Diffusion 3.5. Источник: Stability AI
Примеры генераций Stable Diffusion 3.5. Источник: Stability AI

#новости #ии #stabilityai

11
9 комментариев
Melissa Mata

Очень красиво... И предложение заманчивое. Бедные дизайнеры с фотографами... Когда-то художники исчезли как массовая профессия, теперь вот новый этап на рынке изображений.

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تقي

Откуда вы взяли такую информацию про художников? Выдумали?

1
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Дичь Петрович

А если Stable Diffusion подерется с Flux и и Midjourney, кто победит?

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Полина Лааксо

как вам flux, кстати?

1
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Илья

Тра@хнул уже стопочку 🥃 за могучую нейроночку

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Артемий Горлов

хороший тост

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Артемий Горлов

их стало прям много

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