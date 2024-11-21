Yandex b2b Tech запустила сервис для создания ИИ-помощников для бизнеса

Он работает с новым поколением языковых моделей YandexGPT 4 Pro и Lite.Yandex b2b Tech (новая единая бизнес-группа, которая объединила технологии в b2b-сегменте, в том числе Yandex Cloud и «Яндекс 360») рассказала о запуске AI Assistant API. Это инструмент для создания ИИ-помощников для бизнеса без настройки инфраструктуры и написания большого объёма кода.Инструмент уже могут опробовать пользователи Yandex Cloud, «в ближайшее время» он станет доступен и для использования на собственной инфраструктуре компаний. На этапе публичного превью бизнес платит только за использование генеративной модели, сам сервис доступен бесплатно.Чтобы создать ассистента, нужно загрузить в сервис рабочую документацию в форматах PDF, DOC, TEXT или XLS. Модель будет отвечать на вопросы пользователей с опорой на эти файлы. Например, сотрудник может спросить, как оформить командировку в Казань, — модель проанализирует материалы и подготовит ответ, пояснили в «Яндексе».В будущем компания добавит поддержку обращения к внешним базам знаний.Источник: Yandex b2b Tech#новости #yandexcloud
А сервис для отжима бизнеса будет? Yandex.Raider
Раньше я посылал людей в гугл в надежде что они найдут и поймут информацию, сейчас я посылаю их в чатГПТ в надежде что они хотябы ее прочтут ;) деградируем
Почему-то не нравится мне это всё, связанное с ИИ
Помошник будет устанавливать Яндекс.Браузер?
ИИ решает какие-то примитивные действия 🙄 абсолютно для при-ма-тов
Как раз первый уровень тех поддержки.
Похоже будет востребовано.
Этой нейронке можно скормить талмуды которые пользователю не надо шерстить.
Не сразу бизнес-планы будет сочинять, конечно 😋 Научится