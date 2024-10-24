«Яндекс» представил новое поколение генеративных нейросетей — языковую модель YandexGPT 4 Pro и облегчённую версию Lite

Их научили «рассуждать и обрабатывать в четыре раза больше текста» — около 60 страниц.YandexGPT 4 Pro заточена под «трудоёмкие» задачи — например, если нужно проанализировать продажи, — и в некоторых задачах «вплотную приближается к GPT-4o» от OpenAI. Lite же быстрее отвечает, рассказали в компании.Модели поддерживают цепочки рассуждений (chain-of-thought), поэтому перед ответом разбивают сложную задачу на простые и решают их пошагово.Скриншот vc.ruПо словам компании, новые модели дольше удерживают контекст разговора, чем «предшественницы», а также лучше справляются с длинными и сложными запросами. В том числе теми, для которых нужно изучить внешние источники — документы или статьи.Помимо этого, YandexGPT 4 научили генерировать команды для сторонних приложений. Функция появится позже.Модели доступны по API на облачной платформе Yandex Cloud, но некоторые функции работают в тестовом режиме. Потестировать демоверсии также можно в чате Yandex Cloud. В будущем модели добавят в другие сервисы — например, «Алису» с платной опцией «Про».«Яндекс» добавил YandexGPT в «Алису», научив её писать тексты и предлагать идеи, в мае 2023 года. Нейросети также используются в «Яндекс Маркете», «Лавке», «Практикуме» и других сервисах. В сентябре компания выпустила новую версию — YandexGPT 2, в марте 2024-го — YandexGPT 3 Pro.Yandex Cloud начала принимать заявки и тестировать YandexGPT для бизнеса в июне 2023 года. В декабре доступ открыли всем пользователям. Использование API тарифицируется — стоимость генерации зависит от выбранной модели и режима её работы.#новости #яндекс #yandexgpt
Никогда не спрашивай у женщины — ее возраст, у мужчины — его зарплату, у YandexGPT и Нейро — сколько вторников в ноябре
Новая версия (22.10.24) 'Claude 3.5 Sonnet' осилил 👍🏾
?
Алиса ответила "в ноябре 2024 года будет 9 вторников", кек
5 вторников в октябре быть не может, но может
Почему?