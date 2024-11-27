«Т-Технологии» построят свои первые собственные дата-центры к 2027 году

На полную мощность их запустят к 2031-му.Группа «Т-Технологии» (раньше — «ТКС Холдинг»), куда входит «Т-Банк», планирует к 2027 году завершить первый этап строительства и запустить два дата-центра, которые выйдут на полную мощность к 2031 году.Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч. Внутри будет использоваться технология гибридного охлаждения с прямым фрикулингом.Инвестиции в проект в группе не раскрывают. Построят дата-центры в особых экономических зонах.Сеть должна обеспечить «бесперебойную» работу экосистемы компании, а также помочь в работе запущенных в 2024 году ИИ-помощников и «усилить позиции» в области ИИ — снизив «зависимость от внешних ограничений».Компания объединит новые дата-центры с арендованными. Это позволит сэкономить «Т-Технологиям» 26 млрд рублей до 2030 года, а после — за счёт частичного отказа от аренды инфраструктуры — около 10 млрд в год.Полина ЛааксоAI14 нояб«Сбер» и «Т-Банк» сообщили о проблемах с поиском территорий для новых дата-центров и нехватке мощностей Они нужны в том числе для развития генеративных нейросетей.#новости #тбанк
роботуют санкции, РОБОТОЮТ Я ВАМ ГОВОРЮ
визуализируйте лицо геостратега Усрулы Дыроляйнен
Т-ТТ-ТТТ
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Пусть лучше депозитарий построят и вернут акции инвесторам.
Я уже в этих брендах Т запутался.
Самое главное т пиво не возвращают