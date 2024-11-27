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Евгения Евсеева
AI

«Т-Технологии» построят свои первые собственные дата-центры к 2027 году

На полную мощность их запустят к 2031-му.

  • Группа «Т-Технологии» (раньше — «ТКС Холдинг»), куда входит «Т-Банк», планирует к 2027 году завершить первый этап строительства и запустить два дата-центра, которые выйдут на полную мощность к 2031 году.
  • Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тысяч. Внутри будет использоваться технология гибридного охлаждения с прямым фрикулингом.
  • Инвестиции в проект в группе не раскрывают. Построят дата-центры в особых экономических зонах.
  • Сеть должна обеспечить «бесперебойную» работу экосистемы компании, а также помочь в работе запущенных в 2024 году ИИ-помощников и «усилить позиции» в области ИИ — снизив «зависимость от внешних ограничений».
  • Компания объединит новые дата-центры с арендованными. Это позволит сэкономить «Т-Технологиям» 26 млрд рублей до 2030 года, а после — за счёт частичного отказа от аренды инфраструктуры — около 10 млрд в год.
Полина Лааксо
AI
«Сбер» и «Т-Банк» сообщили о проблемах с поиском территорий для новых дата-центров и нехватке мощностей

Они нужны в том числе для развития генеративных нейросетей.

Источник фото: РТКомм

#новости #тбанк

8 комментариев
Адам Ньюман

роботуют санкции, РОБОТОЮТ Я ВАМ ГОВОРЮ

1
1
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Адам Ньюман

визуализируйте лицо геостратега Усрулы Дыроляйнен

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Т-ТТ-ТТТ

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Дядя Шрек

Новости неделя

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Rha

Пусть лучше депозитарий построят и вернут акции инвесторам.

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С А

Я уже в этих брендах Т запутался.

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Илья

Самое главное т пиво не возвращают

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