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Ася Карпова
AI

Производитель процессоров для обучения ИИ Tenstorrent привлёк $700 млн

Среди инвесторов — Hyundai и фирма Джеффа Безоса.

Настольная станция TT-Quiet Box с жидкостным охлаждением для обучения ИИ. Источник: Tenstorrent
Настольная станция TT-Quiet Box с жидкостным охлаждением для обучения ИИ. Источник: Tenstorrent
  • Американский стартап Tenstorrent получил оценку в $2,6 млрд, пишет TechCrunch. Среди инвесторов — Hyundai, Bezos Expeditions Джеффа Безоса, Samsung Securities и инвестиционная фирма AFW Partners.
  • Компания планирует выпускать новый чип каждые два года и уже заключила контракты на $150 млн.
  • Tenstorrent стремится создать универсальную технологию, которая будет совместима с другими производителями, чтобы конкурировать с Nvidia — поставщиком широкой линейки компонентов для обучения ИИ, пишет Bloomberg.
  • Tenstorrent основана в 2016 году. Он производит компьютеры, процессоры и ПО с открытым исходным кодом для обучения ИИ.
  • Лидером на рынке чипов с появлением ИИ-моделей стала компания Nvidia. Производством процессоров для обучения искусственного интеллекта также занимаются компании AMD, Intel, Alphabet, Axelera, Etched и Groq.

#новости #ии #nvidia

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