Производитель процессоров для обучения ИИ Tenstorrent привлёк $700 млн

Среди инвесторов — Hyundai и фирма Джеффа Безоса.Настольная станция TT-Quiet Box с жидкостным охлаждением для обучения ИИ. Источник: TenstorrentАмериканский стартап Tenstorrent получил оценку в $2,6 млрд, пишет TechCrunch. Среди инвесторов — Hyundai, Bezos Expeditions Джеффа Безоса, Samsung Securities и инвестиционная фирма AFW Partners.Компания планирует выпускать новый чип каждые два года и уже заключила контракты на $150 млн.Tenstorrent стремится создать универсальную технологию, которая будет совместима с другими производителями, чтобы конкурировать с Nvidia — поставщиком широкой линейки компонентов для обучения ИИ, пишет Bloomberg.Tenstorrent основана в 2016 году. Он производит компьютеры, процессоры и ПО с открытым исходным кодом для обучения ИИ.Лидером на рынке чипов с появлением ИИ-моделей стала компания Nvidia. Производством процессоров для обучения искусственного интеллекта также занимаются компании AMD, Intel, Alphabet, Axelera, Etched и Groq.#новости #ии #nvidia