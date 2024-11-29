Суммарная капитализация крупных технологических компаний выросла на $8 трлн с момента выхода ChatGPT — Bloomberg

Первой общедоступной демоверсии исполняется два года.Изменение рыночной стоимости шести крупных технологических компаний с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года. Источник: BloombergОбщая капитализация Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta* и владельца Google Alphabet увеличилась на $8 трлн за два года благодаря производству чипов для дата-центров, разработке облачных хранилищ для OpenAI и внедрению языковой модели GPT, подсчитало Bloomberg.Nvidia обошла производителей чипов Intel и AMD благодаря обслуживанию дата-центров для обучения языковых моделей и несколько раз становилась самой дорогой компанией в мире в 2024 году.Динамика роста выручки центров обработки данных трёх крупнейших производителей чипов с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024-го. Источник: BloombergДоходы от облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google суммарно превысили $250 млрд с момента появления ChatGPT. OpenAI использует облачные сервисы Microsoft для хранения данных.Динамика роста годовой выручки облачных сервисов Amazon, Microsoft и Google с 2017-го по 2024 год. Источник: Bloomberg30 ноября 2022 года американская компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT на базе языковой модели GPT-3.5 с бесплатным доступом. Он мог принимать уточняющие запросы, писать стихи и эссе на заданную тему, работать с кодом, учитывать контекст разговора и дообучаться с учётом обратной связи от пользователя.За два месяца чат-ботом воспользовались 100 млн человек. На конец ноября 2024 года у него около 200 млн активных пользователей, более 7 млн человек купили платный тариф ChatGPT Plus. OpenAI привлекла $6,6 млрд в ходе последнего раунда инвестиций в 2024 году при оценке в $157 млрд.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #chatgpt
Суммарная капитализация крупных технологических компаний выросла - выросла и будет расти пока не поймут, что отрасль нужно ограничивать, успеют или нет это уже вопрос.
пока не поймут, что отрасль нужно ограничивать, успеют или нетКому нужно и кто успеет?
Жаль что технология вышла на плато, казалось масштабирование будет работать(
С чего масштабирование должно работать? Теперь задача номер два: абстрактность и ее связь с реальностью. Вот после этого можно будет начинать бояться компьютеров:)
А VK входит в "крупных технологических компаний"