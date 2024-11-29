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Ася Карпова
ChatGPT

Суммарная капитализация крупных технологических компаний выросла на $8 трлн с момента выхода ChatGPT — Bloomberg

Первой общедоступной демоверсии исполняется два года.

Изменение рыночной стоимости шести крупных технологических компаний с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года. Источник: Bloomberg
Изменение рыночной стоимости шести крупных технологических компаний с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года. Источник: Bloomberg
  • Общая капитализация Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta* и владельца Google Alphabet увеличилась на $8 трлн за два года благодаря производству чипов для дата-центров, разработке облачных хранилищ для OpenAI и внедрению языковой модели GPT, подсчитало Bloomberg.
  • Nvidia обошла производителей чипов Intel и AMD благодаря обслуживанию дата-центров для обучения языковых моделей и несколько раз становилась самой дорогой компанией в мире в 2024 году.
Динамика роста выручки центров обработки данных трёх крупнейших производителей чипов с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024-го. Источник: Bloomberg
Динамика роста выручки центров обработки данных трёх крупнейших производителей чипов с первого квартала 2022 года по третий квартал 2024-го. Источник: Bloomberg
  • Доходы от облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google суммарно превысили $250 млрд с момента появления ChatGPT. OpenAI использует облачные сервисы Microsoft для хранения данных.
Динамика роста годовой выручки облачных сервисов Amazon, Microsoft и Google с 2017-го по 2024 год. Источник: Bloomberg
Динамика роста годовой выручки облачных сервисов Amazon, Microsoft и Google с 2017-го по 2024 год. Источник: Bloomberg
  • 30 ноября 2022 года американская компания OpenAI представила чат-бота ChatGPT на базе языковой модели GPT-3.5 с бесплатным доступом. Он мог принимать уточняющие запросы, писать стихи и эссе на заданную тему, работать с кодом, учитывать контекст разговора и дообучаться с учётом обратной связи от пользователя.
  • За два месяца чат-ботом воспользовались 100 млн человек. На конец ноября 2024 года у него около 200 млн активных пользователей, более 7 млн человек купили платный тариф ChatGPT Plus. OpenAI привлекла $6,6 млрд в ходе последнего раунда инвестиций в 2024 году при оценке в $157 млрд.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #chatgpt

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8 комментариев
Kim Fink

Суммарная капитализация крупных технологических компаний выросла - выросла и будет расти пока не поймут, что отрасль нужно ограничивать, успеют или нет это уже вопрос.

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Bad Comment

пока не поймут, что отрасль нужно ограничивать, успеют или нетКому нужно и кто успеет?

3
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Виталий Иванов

Жаль что технология вышла на плато, казалось масштабирование будет работать(

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шатал устоев

С чего масштабирование должно работать? Теперь задача номер два: абстрактность и ее связь с реальностью. Вот после этого можно будет начинать бояться компьютеров:)

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Покушай булочек

А VK входит в "крупных технологических компаний"

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