В соцсети выложили пример видеогенерации с закрытой презентации Sora от OpenAI — пользователи начали сравнивать его с доступными моделями

Результат представленной Sora «удивил» не всех.Художник и консультант OpenAI Чад Нельсон показал генерации модели Sora v2 на закрытой презентации C21Media Keynote в Лондоне, рассказал глава LontVideo Рууд ван дер Линден в сети X.Модель может генерировать видео длиной до минуты на основе текстовых запросов, изображений и других роликов. Чад Нельсон сообщил, что Sora представят «очень скоро».Источник: Ruud van der LindenПользователи пишут, что ожидали такого высокого качества «только через год» и называют это «большим скачком в создании видео по сравнению с китайскими моделями».На кадрах из презентации можно было увидеть промпт, по которому сгенерировано видео. В сети начали тестировать, как другие нейросети справляются с таким же запросом. Один из пользователей написал, что в китайской Hailuo уже можно сделать похожее видео, причём не замедленное, в отличие от Sora.Источник: Machine MythosГенерация в Kling AI по текстовому запросу. Источник: Kol TregaskesГенерация в Kling AI из сгенерированного изображения. Источник: Kol Tregaskes Генерация в Minimax. Источник: StoffГенерация в Luma. Источник: Kol Tregaskes15 февраля 2024 года OpenAI представила ИИ-модель для генерации видео по текстовому запросу Sora. Она была доступна ограниченному числу художников, дизайнеров и режиссёров. Публичный релиз разработчики планировали провести до конца 2024 года.26 ноября неизвестные смогли ненадолго выложить неофициальную версию модели в знак протеста против того, что «сотням художников не платят за выявление ошибок», а каждая публикация должна быть согласована с OpenAI.4 декабря 2024 года OpenAI объявила, что в течение 12 дней будет анонсировать новые функции и продукты. В первый день представили полную версию модели с возможностью рассуждений o1 и новый тарифный план ChatGPT Pro за $200 в месяц.#новости #sora
вот бы уже старой доброй бюрократией зарегулировали ИИ по всему миру. Потому что засрали инет сгенерированными фотками и видео
Ваш комментарий отражает реальную озабоченность. Регулирование ИИ — сложная, но необходимая задача. Однако важно найти баланс: контролировать использование технологий, не подавляя их потенциал. Если регулирование будет слишком строгим, это может замедлить развитие и инновации. С другой стороны, отсутствие правил действительно ведет к злоупотреблениям. Решение — в прозрачных и глобальных правилах, которые обеспечат ответственность разработчиков и пользователей ИИ.
Будет только хуже потому, что люди так и не научатся включать мозг при анализе информации. Сейчас вот банковские транзакции, телеком и реклама отрегулированы жёстко, но люди систематически переводят телефонным мошенникам деньги. Ну потому, что «мне же звонили с номера 900, это же номер Сбера». Или покупают подделку Nike за фулл-прайс маркированную честным знаком – она же промаркирована, значит "точно настоящая"))
Не похуй ли? Смотреть на няшных девок сгенеренный нейронкой было бы норм
да это реально калит, уже в каждом видосе подвох ищу
Как там с генерацией ИИ порнухи?
без впн точно не посмотрим