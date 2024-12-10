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Ася Карпова
AI

«OpenAI обманывала нас»: пользователи заметили, что Sora не следует запросам и «галлюцинирует»

Однако некоторые называют результаты генераций «впечатляющими».

  • Один из пользователей X написал, что Sora «проигрывает во всех отношениях, а большинство клипов непригодны для использования». «OpenAI обманывала нас всё это время», — добавил он и показал генерацию Sora и результат китайской нейросети Hunyuan.
Источник:  el.cine
  • Другой пользователь отметил, что Sora неточно последовала промпту: создала одну пирамиду вместо трёх, двух человек вместо пяти и не смогла нарисовать сфинкса.
Выжимка из промпта: «Времена ледникового периода, пять человек в тёмных мехах идут по заснеженной земле, один ведёт мамонта <...> на заднем плане три пирамиды Гизы, на них немного снега, рядом — Большой сфинкс». Источник: Jer at
  • Лучше получилась генерация видео времён Древнего Рима от автора Telegram-канала Denis Sexy IT Дениса Ширяева. Однако он рассказал, что пока модель работает «без понимания контекста в видео» и для достижения запрашиваемого результата нужно сделать множество попыток.
Источник: Автор блога Denis Sexy IT  Дениса Ширяева
  • Другой пользователь загрузил в Sora фотографию кресла и попросил сгенерировать кота, который запрыгивает на него и сидит, «свернувшись калачиком». Он сделал четыре попытки, но во всех кошка либо осталась на полу, либо не появилась вообще.
Генерация Sora. Источник: Umesh
  • Он отметил, что китайская нейросеть Hailuo справилась «за несколько минут». В ней доступно три бесплатные генерации в день.
Генерация Hailuo. Источник: Umesh
  • Встречаются генерации с «галлюцинациями» — нарушениями физики реального мира.
Источник: Alex Patrascu
Источник: Wes Roth
  • При генерации видео длиной 20 секунд Sora непредсказуема: она либо «делает быстрые нарезки и меняет ракурсы», либо создаёт замедленные видео, заметил один из пользователей.
Источник: Alex Patrascu 
  • Но некоторые остались довольные результатами.
Источник: Jay A
Генерация рук в Sora «впечатляет». Источник: Alex Patrascu
Источник: Min Choi
Генерация с помощью функции Blend для совмещения двух видео. Источник: Blaine Brown 
  • 10 декабря 2024 года OpenAI официально выпустила генератор видео Sora с моделью Sora Turbo, которая быстрее, чем версия, представленная в феврале 2024-го. Доступна на сайте sora.com. России нет в списке поддерживаемых стран.
  • Sora входит в подписку ChatGPT Plus за $20 в месяц (1987 рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года) и ChatGPT Pro за $200 (19,8 тысячи рублей) в месяц. В Plus можно генерировать до 50 роликов длительностью до пяти секунд. В Pro — до 500 видео разрешением 1080 пикселей в 20 секунд без водяного знака.

#новости #openai #sora

44
33
11
21 комментарий
Александр

Просто напомню, с чего мы начинали всего пару лет назад.

9
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буква Ю

многообещающее начало

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

пару лет назад они еще даже умели делать секс, без всяких там ограничений

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буква Ю

судя по примерам люди просто хотят больше котиков, неужели их так сложно сделать

2
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High Stakes

Модель, которая предсказывает состояния чего-либо на основе статистики прошлых состояний всегда будет ошибаться.

Потому что семпл обучения, который покроет все поле вероятностей потенциально бесконечный.

Вот этот последний скачок до надежности - отдельный набор задач, для которого нужны отличные от генеративных архитектуры.

1
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Ro

когда Sora протрезвеет все будет норм

1
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Сергей Иванов
1
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