Однако некоторые называют результаты генераций «впечатляющими».Один из пользователей X написал, что Sora «проигрывает во всех отношениях, а большинство клипов непригодны для использования». «OpenAI обманывала нас всё это время», — добавил он и показал генерацию Sora и результат китайской нейросети Hunyuan.Источник: el.cine Другой пользователь отметил, что Sora неточно последовала промпту: создала одну пирамиду вместо трёх, двух человек вместо пяти и не смогла нарисовать сфинкса.Выжимка из промпта: «Времена ледникового периода, пять человек в тёмных мехах идут по заснеженной земле, один ведёт мамонта <...> на заднем плане три пирамиды Гизы, на них немного снега, рядом — Большой сфинкс». Источник: Jer atЛучше получилась генерация видео времён Древнего Рима от автора Telegram-канала Denis Sexy IT Дениса Ширяева. Однако он рассказал, что пока модель работает «без понимания контекста в видео» и для достижения запрашиваемого результата нужно сделать множество попыток.Источник: Автор блога Denis Sexy IT Дениса ШиряеваДругой пользователь загрузил в Sora фотографию кресла и попросил сгенерировать кота, который запрыгивает на него и сидит, «свернувшись калачиком». Он сделал четыре попытки, но во всех кошка либо осталась на полу, либо не появилась вообще.Генерация Sora. Источник: UmeshОн отметил, что китайская нейросеть Hailuo справилась «за несколько минут». В ней доступно три бесплатные генерации в день.Генерация Hailuo. Источник: Umesh Встречаются генерации с «галлюцинациями» — нарушениями физики реального мира.Источник: Alex PatrascuИсточник: Wes Roth При генерации видео длиной 20 секунд Sora непредсказуема: она либо «делает быстрые нарезки и меняет ракурсы», либо создаёт замедленные видео, заметил один из пользователей.Источник: Alex Patrascu Но некоторые остались довольные результатами.Источник: Jay AГенерация рук в Sora «впечатляет». Источник: Alex PatrascuИсточник: Min ChoiГенерация с помощью функции Blend для совмещения двух видео. Источник: Blaine Brown 10 декабря 2024 года OpenAI официально выпустила генератор видео Sora с моделью Sora Turbo, которая быстрее, чем версия, представленная в феврале 2024-го. Доступна на сайте sora.com. России нет в списке поддерживаемых стран.Sora входит в подписку ChatGPT Plus за $20 в месяц (1987 рублей по курсу ЦБ на 10 декабря 2024 года) и ChatGPT Pro за $200 (19,8 тысячи рублей) в месяц. В Plus можно генерировать до 50 роликов длительностью до пяти секунд. В Pro — до 500 видео разрешением 1080 пикселей в 20 секунд без водяного знака.#новости #openai #sora
Просто напомню, с чего мы начинали всего пару лет назад.
многообещающее начало
пару лет назад они еще даже умели делать секс, без всяких там ограничений
судя по примерам люди просто хотят больше котиков, неужели их так сложно сделать
Модель, которая предсказывает состояния чего-либо на основе статистики прошлых состояний всегда будет ошибаться.
Потому что семпл обучения, который покроет все поле вероятностей потенциально бесконечный.
Вот этот последний скачок до надежности - отдельный набор задач, для которого нужны отличные от генеративных архитектуры.
когда Sora протрезвеет все будет норм