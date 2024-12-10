Выжимка из промпта: «Времена ледникового периода, пять человек в тёмных мехах идут по заснеженной земле, один ведёт мамонта <...> на заднем плане три пирамиды Гизы, на них немного снега, рядом — Большой сфинкс». Источник: Jer at