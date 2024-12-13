В генераторе 3D-моделей Rodin появилось бесплатное редактирование готовых моделей и создание сцен в HDRI

А также онлайн-конвертер в несколько форматов.Скринкаст vc.ruВ 3D-генератор добавили универсальный инструмент Omni Craft. Он позволяет импортировать 3D-меши (полигональные сетки для основы модели) и редактировать их в офлайн-режиме бесплатно.Источник: RodinВ Omni Craft есть конвертер в 12 форматов файлов для работы с 3D.Скриншот vc.ruТакже доступен поиск готовых 3D-моделей в библиотеке по текстовому описанию или фотографии. Скачивать базовые модели могут все зарегистрированные пользователи бесплатно, а загрузка генераций, созданных с помощью Rodin, стоит один кредит.В сервисе появился HDRI-генератор, который позволяет создавать 3D-сцены из изображений или по фотографии. Функция доступна платным подписчикам.Источник: RodinИИ-модель Rodin Gen-1 для создания 3D также обновили. Теперь можно менять вид генерации, прикрепляя фотографию-референс. Например, если загрузить модель робота и картинку тыквы на Хэллоуин, получится кастомизированный робот.Источник: RodinПользователь сети X сравнил качество генерации по фотографии в Rodin и в сервисе Trellis от Microsoft, который вышел 6 декабря 2024 года.Источник: Dia OpuestoПри регистрации в Rodin дают пять бесплатных кредитов — хватит на пять генераций. Можно единоразово купить нужное количество кредитов по цене $1,5 за каждый (около 155 рублей по курсу ЦБ на 13 декабря 2024 года). Минимальная стоимость подписки — $24 в месяц (2 472 рублей).#новости #3d
Тут Путин выступал, хвастался, что в России тоже есть AI и привел в пример IVR от Сбер, голосовой робот, который обрабатывает звонки для прямой линии с Президентом. На сколько десятков лет отстала Россиия?
Удобное приложение для начинающего game разработчика или дизайнера. Фичи, которые они добавили на самом деле могут сэкономить много времени, а цена по сути копеечная. Я по работе с ним сталкивался, но лишь поверхностно. В целом пойдёт