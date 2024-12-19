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Таня Боброва
AI

Instagram* анонсировал ИИ-инструменты, которые позволят менять одежду или фон в видео

На базе модели Movie Gen.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ftechcrunch.com%2F2024%2F12%2F19%2Finstagram-teases-ai-tools-for-editing-appearances-backgrounds-in-videos-using-prompts%2F&postId=1718812" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TechCrunch</a>
Источник: TechCrunch
  • Instagram* планирует добавить в 2025 году ИИ-инструменты для пользователей, которые позволят менять одежду и фон, а также добавлять предметы на видео, рассказал глава соцсети Адам Моссери. Об этом пишет The Verge.
  • Инструменты работают на базе модели Movie Gen, которую Meta* представила в октябре 2024 года. ИИ среди прочего умеет создавать «персонализированные» ролики на основе фотографии человека и текстового запроса.
  • В посте Моссери продемонстрировал, как работают инструменты. Во время его речи на нём менялась одежда, фон, появилась цепочка на шее и бегемот рядом, а в одном из кадров Моссери стал выглядеть как кукла из фетра.

*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#instagram #новости

66
27 комментариев
Murfan

Пока это выглядит как очередная фича, которая будет использоваться в основном для развлечения. Насколько это действительно полезно для профессионалов, работающих с видео, ещё большой вопрос.

1
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Дмитрий Вальд

Наоборот, это не для профессионалов. А для тех кто хочет ими стать. Есть огромный сегмент аудитории, которые не снимают видео ,потому что у них плохие условия, нету денег и нормального жилья, не могут себе купить даже свет. Вот этому сегменту и дают возможность не бояться и показать себя как человека с «легальным» фотошопом, за который не будут осуждать как раз таки профессионалы.

2
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Алексей Иванов

Для профессионалов? Это же инста. Будет использоваться исключительно для повышения ЧСВ, как и все прочие фичи «вот я какая полуголая в горах, там ПРОСТО ВАУ».

2
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Александр Ткач

Instagram решил окончательно похоронить остатки аутентичности. Теперь каждый может стать модным блогером, не выходя из дома

1
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Дресвянников Алексей

не покупая новые шмотки и не меняя локации)

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Miskatonic University

Звучит здорово, возможно даже полезно для блогеров, но как насчёт качества. Сможет ли ИИ корректно обрабатывать одежду и фон, особенно сложные текстуры и движения и не будет ли выглядеть всё неестественно и искусственно?

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Игорь Пронин

Сможет. Не будет.

1
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