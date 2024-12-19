Instagram* анонсировал ИИ-инструменты, которые позволят менять одежду или фон в видео

На базе модели Movie Gen.Источник: TechCrunchInstagram* планирует добавить в 2025 году ИИ-инструменты для пользователей, которые позволят менять одежду и фон, а также добавлять предметы на видео, рассказал глава соцсети Адам Моссери. Об этом пишет The Verge.Инструменты работают на базе модели Movie Gen, которую Meta* представила в октябре 2024 года. ИИ среди прочего умеет создавать «персонализированные» ролики на основе фотографии человека и текстового запроса.В посте Моссери продемонстрировал, как работают инструменты. Во время его речи на нём менялась одежда, фон, появилась цепочка на шее и бегемот рядом, а в одном из кадров Моссери стал выглядеть как кукла из фетра.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.#instagram #новости
Пока это выглядит как очередная фича, которая будет использоваться в основном для развлечения. Насколько это действительно полезно для профессионалов, работающих с видео, ещё большой вопрос.
Наоборот, это не для профессионалов. А для тех кто хочет ими стать. Есть огромный сегмент аудитории, которые не снимают видео ,потому что у них плохие условия, нету денег и нормального жилья, не могут себе купить даже свет. Вот этому сегменту и дают возможность не бояться и показать себя как человека с «легальным» фотошопом, за который не будут осуждать как раз таки профессионалы.
Для профессионалов? Это же инста. Будет использоваться исключительно для повышения ЧСВ, как и все прочие фичи «вот я какая полуголая в горах, там ПРОСТО ВАУ».
Instagram решил окончательно похоронить остатки аутентичности. Теперь каждый может стать модным блогером, не выходя из дома
не покупая новые шмотки и не меняя локации)
Звучит здорово, возможно даже полезно для блогеров, но как насчёт качества. Сможет ли ИИ корректно обрабатывать одежду и фон, особенно сложные текстуры и движения и не будет ли выглядеть всё неестественно и искусственно?
Сможет. Не будет.