«Яндекс» начал тестировать рекламу в ответах ИИ-сервиса «Нейро» по релевантным запросам

Компания оценивает эффективность и проверяет гипотезы.На рекламную вставку в ответе ИИ-сервиса обратил внимание Telegram-канал «Логи внутренних диалогов». Реклама со ссылками на сайты появилась после ответа.Источник: «Логи внутренних диалогов»В «Яндексе» рассказали vc.ru, что постоянно проводят тесты, сейчас — различных форматов рекламных сообщений в ответах «Нейро» по релевантным запросам. Тесты проводят на «небольшом проценте аудитории, чтобы оценить их эффективность и проверить гипотезы».Компания изучает «разные варианты» развития ответов от «Нейро» в поиске, чтобы «сохранить их бесплатными для пользователей». Если рекаму в сервисе запустят и «Яндекс» начнёт предлагать там рекламные места, компания сообщит об этом дополнительно.«Яндекс» запустил сервис на основе ИИ «Нейро» в апреле 2024 года, а в октябре добавил «умные» ответы от него в поиск.#новости #яндекс
Там в принципе, чтобы добраться до органики, уже нужно попотеть. Особенно учитывая тот факт, что реклама помечается неявно, и то, что последнее время Яндекс вставляет рекламу не только сверху и снизу, но и между органикой.
Контора сами знаете кого, короче.
тут ещё штука в том, что вбивая коммерческий запрос я получаю либо рекламные ссылки, либо не рекламные, но "сео оптимизированные". А сео оптимизация тоже штука платная.
Получается, что человек вбивает запрос и поисковик ему выдаёт ссылки и все они проплаченные. Но часть задонатила яндексу/гуглу, а часть сторонней конторе.
Компания изучает «разные варианты» развития ответов от «Нейро» в поиске, чтобы «сохранить их бесплатными для пользователей».
Мало того, что натырили интеллектуальной собственности, так еще и платно планируют ее показывать, задвигая сайты-доноры за топ100...
Поиск станет платным.
Больше рекламы))) еще не хватает, чтобы Алиса втюхивала товары)))
а что закажет Alexa на Amazon, если ей сказать - закажи мне стиральный порошок и хлеба?
Вообще перестал их сервисами пользоваться, так как блокировщик рекламы их все начал блочить, видимо не зря.
Походу такие же эффективные управленцы как и в ВК. Засрут все рекламой и никто кроме ботов этим пользоваться не будет, придется возвращаться к истокам с Яндекс барами.