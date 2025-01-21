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Ася Карпова
AI

Anthropic запланировала добавить двусторонний голосовой режим и функцию памяти в Claude — глава компании

А «в ближайшие месяцы» могут выпустить улучшенные ИИ-модели.

  • Разработчики Claude работают над голосовым помощником для двустороннего общения, а «в ближайшие месяцы» планируют выпустить новые модели, рассказал глава Anthropic Дарио Амодей в интервью The Wall Street Journal.
  • Также компания внедрит функцию памяти, чтобы чат-бот мог запоминать диалоги с пользователем и персонализировать ответы. Точные сроки Амодей не раскрыл.
  • Функция доступа к интернету появится в Claude «относительно скоро», а генерация изображений и видео не в приоритете компании.
  • В 2024 году выручка стартапа выросла в десять раз, но показатель Амодей не привёл. Из-за резкого роста спроса, компании не хватает вычислительных мощностей. В 2026 году число чипов для обучения искусственного интеллекта, используемых Anthropic, может превысить 1 млн.
  • 7 января 2025 года WSJ сообщила, что компания ведёт переговоры по привлечению $2 млрд при оценке в $60 млрд.
Источник: Anthropic
Источник: Anthropic
  • Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.
  • Стартап выпустил поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстом в марте 2024 года.

#новости #claude

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27 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Мы самостоятельная и уникальная AI". Тем временем насмотревшись в сторону ChatGPT

5
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Nikita Bragin

Дарио до конца 20года был вице президентом по исследованиям в Open AI. У них обоюдное копирование идей идет.

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Sergey Dulimov

лучшеб лимиты подняли…

4
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Вадим Д.

— Здравствуй, Джарвис!
— Кто здесь?! О_о

Но это отлично 👍🏻

1
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Покушай булочек

так все узнали, что есть какой-то Claude

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Игорь З.

Ну, вообще-то он довольно известный

1
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Борис

Вообще то claude не менее известен чем чат гпт и по отзывам в некотрых моментах даже лучше.

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