Anthropic запланировала добавить двусторонний голосовой режим и функцию памяти в Claude — глава компании

А «в ближайшие месяцы» могут выпустить улучшенные ИИ-модели.Разработчики Claude работают над голосовым помощником для двустороннего общения, а «в ближайшие месяцы» планируют выпустить новые модели, рассказал глава Anthropic Дарио Амодей в интервью The Wall Street Journal.Также компания внедрит функцию памяти, чтобы чат-бот мог запоминать диалоги с пользователем и персонализировать ответы. Точные сроки Амодей не раскрыл.Функция доступа к интернету появится в Claude «относительно скоро», а генерация изображений и видео не в приоритете компании.В 2024 году выручка стартапа выросла в десять раз, но показатель Амодей не привёл. Из-за резкого роста спроса, компании не хватает вычислительных мощностей. В 2026 году число чипов для обучения искусственного интеллекта, используемых Anthropic, может превысить 1 млн.7 января 2025 года WSJ сообщила, что компания ведёт переговоры по привлечению $2 млрд при оценке в $60 млрд.Источник: AnthropicAnthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.Стартап выпустил поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстом в марте 2024 года.#новости #claude
"Мы самостоятельная и уникальная AI". Тем временем насмотревшись в сторону ChatGPT
Дарио до конца 20года был вице президентом по исследованиям в Open AI. У них обоюдное копирование идей идет.
лучшеб лимиты подняли…
— Здравствуй, Джарвис!
— Кто здесь?! О_о
Но это отлично 👍🏻
так все узнали, что есть какой-то Claude
Ну, вообще-то он довольно известный
Вообще то claude не менее известен чем чат гпт и по отзывам в некотрых моментах даже лучше.