Google инвестирует ещё $1 млрд в Anthropic — СМИ

В 2024 году разработчика чат-бота Claude оценивали в $18 млрд.О новых инвестициях Google рассказали источники Financial Times и Bloomberg. Anthropic и Google отказались от комментариев.По словам собеседников FT, разработчик чат-бота Claude также близок к получению дополнительных $2 млрд в рамках отдельной сделки от группы инвесторов во главе с Lightspeed Venture Partners.Эта сделка могла бы утроить оценку стартапа до $60 млрд. О том, что Anthropic продвинулась в переговорах о привлечении $2 млрд при такой оценке, СМИ писали в начале января 2025 года.Один из источников рассказал, что в декабре 2024-го годовая выручка Anthropic достигла $1 млрд — в десять раз больше, чем годом ранее. Однако инвесторы не ждут, что стартап или его конкуренты станут прибыльными в ближайшее время — с учётом высоких затрат на разработку ИИ-моделей.Anthropic создана в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, создателя чат-бота ChatGPT. Среди её разработок — поколение ИИ-моделей Claude 3 для написания кода и работы с текстом. 21 января 2025-го глава компании Дарио Амодей рассказал, что Anthropic планирует добавить двусторонний голосовой режим и функцию памяти в Claude.#новости #google #anthropic
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Выручка в 1 млрд долларов, но нерентабельны, супер получается) Звучит как отличный план. Главное масштабироваться, а прибыль сама придет. Когда-нибудь. Ну или нет) Интересно, сколько серверов нужно продать, чтобы таки выйти в плюс?
Господь всемогущий, как же надоели уже эти экспертные эксперты на vc. Казалось бы, история Амазона уже всем все давно показала, что:
1. Необходимо захватывать рынок.
2. Захватывать рынок без затрат невозможно.
Но эксперты все ещё меряют показателем "прибыли". Вы там козыряете книжками по экономике для 6 класса, или что?
Давайте на пальцах: я и Вася вместе крутим огурцы. Вася делает десять банок в день и я тоже. Весь доход с продаж я инвестирую, чтобы нанять второго, третьего и четвертого работника, которые вместе со мной теперь крутят банки, а Вася кладет себе в карман.
Через год у меня отлаженное производство, у Васи прибыль. Вывод - Вася гений, я лох, а эксперты-шестиклассники на vc отлично справляются с прогнозами.
уже лет 30 как технологические стартапы работают по этой модели, меняется только сумма убытков на старте.
И снова вкладывают миллиарды в искусственный интеллект. Главное, чтобы от этого был толк для человечества, и чтобы не привело к негативным последствиям.
Ну для меня лично эти 20$ за подписку на Claude окупаются в разы. Как и 20$ на ChatGPT.
Гугл в штаны наложил после вчерашних инвестиций в OpenAI. Не пустили ребят в тусовку.