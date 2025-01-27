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Таня Боброва
AI

Биотех-стартап сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана привлёк $24,6 млн на исследования рака с помощью ИИ

Медицинские исследования и разработка лекарств — быстрорастущая область инвестиций в ИИ-среде, отмечает WSJ.

  • Сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и Сиддхартха Мукерджи из Колумбийского университета запустили стартап Manas AI, пишет The Wall Street Journal.
  • Стартап займётся исследованиями и созданием лекарств для лечения рака с помощью ИИ. Как указывает газета, ИИ сможет проанализировать «массивы биологических данных» и указать на новые способы их использования.
  • Manas AI привлёк инвестиции от самого Хоффмана, а также венчурных General Catalyst, Greylock и других. Стартап будет использовать центры обработки данных от Microsoft, где Хоффман входит в совет директоров.
  • WSJ отмечает, что медицинские исследования и разработка лекарств — быстрорастущая область инвестиций в ИИ-среде. По данным PitchBook, в 2024 году такие компании получили $3,34 млрд инвестиций — примерно в пять раз больше, чем годом ранее.
  • Газета при этом указывает, что многие производители лекарств используют ИИ — но в основном для выполнения задач вроде подготовки заявок для регуляторов.
  • В 2024 году Нобелевскую премию по химии получили учёные из ИИ-подразделения Google DeepMind — его глава Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер. За разработку ИИ-модели, которая смогла решить проблему «50-летней давности» — предсказание сложных структур белка по аминокислотной последовательности. Это важно не только для биологических, но и медицинских исследований.

#новости

8
1
16 комментариев
Станислав Пржембольский

Прачечная

3
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Лимонадный Джо

Уберите шляпные продукты в супермаркетах и химию на посевах и даже этот стартап будет не нужен

2
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تقي

Без химии будет пустое пространство 😉
Стартап связан продуктами питания лишь опосредованно, как и с прочими источниками внешних (так и внутренних) воздействий на дифференцирование клеток.

Ге подскажите, как много всего вы интерпретирует как ненужное? Образование - в числе оного?

1
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Бинарный Ёж

Тебе в деревню Амишей, там ничего этого нет и ездят на конных упряжках, свежий воздух, мышцы в тонусе.

1
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Николай Верегин

ты щас предложил массовый голод?

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Владимир Иващенко

Инвестиции растут, после таких заголовков это понятное дело. Но не стало бы это очередным способом "освоить" деньги под громким лозунгом борьбы с раком...

2
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Bondar про Ai-Marketing

рановато для ИИ становится гением медицины. Привлекают внимание к рекламной кампании, не иначе

1
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