Биотех-стартап сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана привлёк $24,6 млн на исследования рака с помощью ИИ

Медицинские исследования и разработка лекарств — быстрорастущая область инвестиций в ИИ-среде, отмечает WSJ.Сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и Сиддхартха Мукерджи из Колумбийского университета запустили стартап Manas AI, пишет The Wall Street Journal.Стартап займётся исследованиями и созданием лекарств для лечения рака с помощью ИИ. Как указывает газета, ИИ сможет проанализировать «массивы биологических данных» и указать на новые способы их использования.Manas AI привлёк инвестиции от самого Хоффмана, а также венчурных General Catalyst, Greylock и других. Стартап будет использовать центры обработки данных от Microsoft, где Хоффман входит в совет директоров.WSJ отмечает, что медицинские исследования и разработка лекарств — быстрорастущая область инвестиций в ИИ-среде. По данным PitchBook, в 2024 году такие компании получили $3,34 млрд инвестиций — примерно в пять раз больше, чем годом ранее.Газета при этом указывает, что многие производители лекарств используют ИИ — но в основном для выполнения задач вроде подготовки заявок для регуляторов.В 2024 году Нобелевскую премию по химии получили учёные из ИИ-подразделения Google DeepMind — его глава Демис Хассабис и старший научный сотрудник Джон Джампер. За разработку ИИ-модели, которая смогла решить проблему «50-летней давности» — предсказание сложных структур белка по аминокислотной последовательности. Это важно не только для биологических, но и медицинских исследований.#новости
Прачечная
Уберите шляпные продукты в супермаркетах и химию на посевах и даже этот стартап будет не нужен
Без химии будет пустое пространство 😉
Стартап связан продуктами питания лишь опосредованно, как и с прочими источниками внешних (так и внутренних) воздействий на дифференцирование клеток.
Ге подскажите, как много всего вы интерпретирует как ненужное? Образование - в числе оного?
Тебе в деревню Амишей, там ничего этого нет и ездят на конных упряжках, свежий воздух, мышцы в тонусе.
ты щас предложил массовый голод?
Инвестиции растут, после таких заголовков это понятное дело. Но не стало бы это очередным способом "освоить" деньги под громким лозунгом борьбы с раком...
рановато для ИИ становится гением медицины. Привлекают внимание к рекламной кампании, не иначе