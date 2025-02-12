Итоги саммита по ИИ в Париже: почему США и Великобритания не подписали декларацию об «открытом» искусственном интеллекте

13 января 2025 года США ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров и продажу закрытых ИИ-моделей в государства, которые «вызывают обеспокоенность». Среди них Россия, Иран и Китай. Это противоречит пункту парижской декларации о глобальном сотрудничестве в области ИИ.
Россия в съезде не участвовала — Так у России ИИ нет, зачем участвовать.
Мне денег накидали, как их получить?) Кто-нибудь из кремлеботов знает?
Сейчас свой трофейный унитаз осмотрю внимательно. Может где надпись будет – поддерживает работу с ИИ.
У на своего интеллекта хватает.
Саммит, где есть украина, в принципе серьёзным считать нельзя. Посещать не имеет смысла.
Как же так, без шедеврума, кандинского? Хотя китайцы же были, они всё и подписали (-:
в документе не хватает «практической ясности в отношении глобального управления» ИИ-технологиямиТо есть просто забыли написать кто будет главным.
"Среди них идентификация по биометрии и анализ поведения граждан для социального рейтинга" - лично мне кажется, что это правильно, потому что это развивающаяся технология, которая толком не проверена. Никто не гарантирует, что БД, к которой имеет доступ ИИ не будет слита в интернет