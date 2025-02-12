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Ася Карпова
AI

Итоги саммита по ИИ в Париже: почему США и Великобритания не подписали декларацию об «открытом» искусственном интеллекте

Документ подписала 61 страна, включая Китай, Индию и Казахстан.

  • 10 и 11 февраля 2025 года в Париже прошёл саммит AI Action, посвящённый искусственному интеллекту. Итоговую декларацию об «открытом» подходе к развитию ИИ и глобальному сотрудничеству отказались подписывать представители США и Великобритании. Россия в съезде не участвовала.

Итоги саммита и положения декларации

  • В итоговом заявлении говорится о необходимости обеспечить «открытость, инклюзивность, прозрачность, этичность и безопасность» технологии.
  • Также есть пункт о «помощи развивающимся странам в наращивании потенциала ИИ» и налаживании «глобального диалога». Декларацию подписали в том числе страны ЕС, Китай, Япония, Индия, Австралия, Канада, ОАЭ, Нигерия, Кения, Казахстан и Украина.
  • Евросоюз инвестирует €200 млрд в ИИ в рамках программы InvestAI, чтобы конкурировать с США и Китаем, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Из них €150 млрд предоставят инвесторы во главе с General Catalyst. €20 млрд вложат в строительство «гигафабрик» — инфраструктуры для обучения ИИ-моделей с помощью мощных чипов.
  • Франция запустила проект Current AI с первоначальным бюджетом в $400 млн. Это фонд для поддержки ИИ-разработок в социальной сфере. Он будет инвестировать в инструменты с открытым исходным кодом.
  • 9 февраля 2025 года президент республики Эммануэль Макрон заявил, что правительство вложит €109 млрд в ИИ в ближайшие годы. Проект станет «эквивалентом» Stargate — это общая компания OpenAI, Oracle и SoftBank, которая будет строить дата-центры для обучения ИИ в США, с начальными инвестициями в $100 млрд.

Со 2 февраля 2025 года в ЕС вступил в силу запрет на несколько сценариев использования ИИ, которые несут «неприемлемый» уровень риска. Среди них идентификация по биометрии и анализ поведения граждан для социального рейтинга.

За день до саммита Макрон опубликовал «дипфейки» со своим лицом в посте в X. «Франция и Европа должны быть в центре этой революции, чтобы использовать все возможности и продвигать наши принципы», — отметил он. Источник: Emmanuel Macron

США и Великобритания выступили против некоторых положений декларации

  • Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что чрезмерное регулирование может «убить» ИИ-индустрию, которая только начинает развиваться. Вэнс добавил, что администрация Трампа обеспечит создание самых мощных систем искусственного интеллекта в США «для сохранения преимущества Америки».
  • Генеральный директор стартапа Anthropic, который присутствовал на саммите, назвал AI Action «упущенной возможностью». Он призвал уделить гораздо больше внимания регулированию цепочек поставок оборудования для создания и обучения ИИ в другие страны.
  • Представитель правительства Великобритании пояснил The Guardian, что в документе не хватает «практической ясности в отношении глобального управления» ИИ-технологиями и мало внимания уделено вопросам нацбезопасности.

13 января 2025 года США ввели ограничения на экспорт ИИ-процессоров и продажу закрытых ИИ-моделей в государства, которые «вызывают обеспокоенность». Среди них Россия, Иран и Китай. Это противоречит пункту парижской декларации о глобальном сотрудничестве в области ИИ.

Законодательная база для регулирования ИИ в России

  • В России ещё нет соответствующей нормативной базы. С апреля 2023 года «Единая Россия» совместно с министерствами работает над законопроектом, который установит ответственность за использование ИИ в мошеннических целях и будет регулировать действия разработчиков.
  • В декабре 2023 года Минэкономразвития предложило законопроект, обязывающий разработчиков ИИ, действующих в экспериментальном правовом режиме, страховать ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пользователей.
  • В сентябре 2024 года в Госдуму внесли законопроект об охране голоса человека при синтезе речи с помощью ИИ.

#новости #ии

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17 комментариев
Амон Ра

Россия в съезде не участвовала — Так у России ИИ нет, зачем участвовать.

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Амон Ра

Мне денег накидали, как их получить?) Кто-нибудь из кремлеботов знает?

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Иванов Иван

Сейчас свой трофейный унитаз осмотрю внимательно. Может где надпись будет – поддерживает работу с ИИ.

2
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НЕплатный акк

У на своего интеллекта хватает.

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Iskra

Саммит, где есть украина, в принципе серьёзным считать нельзя. Посещать не имеет смысла.

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Вадим Д.

Как же так, без шедеврума, кандинского? Хотя китайцы же были, они всё и подписали (-:
в документе не хватает «практической ясности в отношении глобального управления» ИИ-технологиямиТо есть просто забыли написать кто будет главным.

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Анна Котова

"Среди них идентификация по биометрии и анализ поведения граждан для социального рейтинга" - лично мне кажется, что это правильно, потому что это развивающаяся технология, которая толком не проверена. Никто не гарантирует, что БД, к которой имеет доступ ИИ не будет слита в интернет

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