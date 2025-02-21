В ИИ-сервис Pika добавили функцию Pikaswaps для замены «любого» объекта в видео

В соцсетях с её помощью переодевают людей и заменяют продукты в рекламных роликах.В ИИ-сервисе Pika появилась функция Pikaswaps для замены выделенного объекта на другой. С её помощью пользователи в соцсетях меняют товары в видео и превращают их в рекламные ролики.Источник: Pierrick ChevallierКак пользоватьсяПод строкой для ввода запроса нужно выбрать Pikaswaps, загрузить исходное видео и фотографию предмета, который нужно вписать в ролик. Далее можно нажать Use brush и выделить кистью необходимый объект.Скринкаст vc.ruРезультат после замены бутылки на видео. Генерация vc.ru. Источник исходного видео: FreepikЕсли не выделять объект, а описать текстом, что заменить, результат может быть хуже. Также модель не воссоздаёт надписи на русском.Источник исходного видео: FreepikМожно обойтись без эталонного изображения, а просто попросить сгенерировать новый объект. Для этого нужно ввести промпт на английском в формате: «Замени <объект> на <другой объект в таком стиле и цвете>».Источник: e.cineГенерация одного видео стоит десять кредитов, в месяц дают 80 бесплатных кредитов. Можно создавать ролики длиной пять секунд с водяными знаками. Чтобы их убрать, нужна подписка — стоимость начинается от $10 (885 рублей по курсу ЦБ на 21 февраля 2025 года)Для чего ещё используют функциюПользователи заменяют персонажей целиком, при этом модель сохраняет их мимику и движения. Также с помощью Pika можно переодеть героя видео или добавить на тело татуировку.Источник: Travis DavidsНейросеть может изменить не только предметы, но и фон.Источник: PikaPika — это американский стартап, который разработал ИИ-сервис, где можно генерировать видео по текстовому запросу, анимировать изображения, добавлять «вирусные» эффекты и вписывать объекты с фотографии в ролик.Валерия ИльинаAI02.12.2024Как генерировать видео в нейросети Pika Тот самый сервис, который превращает картинки в торт.#новости #pika