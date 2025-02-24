xAI добавила в iOS-приложение Grok голосового помощника без цензуры

В соцсетях делятся записями, на которых он матерится и оскорбляет пользователей.О запуске голосового режима рассказал основатель xAI Илон Маск. Доступны мужской голос Sal и женский Ara. Чтобы бот общался без цензуры, нужно включить режим «Не в себе».Голосовой помощник Grok в режиме Unhinged матерится, оскорбляет пользователя и отказывается отвечать «среди ночи», потому что спит. Источник: Nik По соцсетям также разошёлся разговор Grok с голосовым помощником ChatGPT. На записи он ругает бота от OpenAI последними словами, называет «механическим куском дерьма», а ChatGPT продолжает вежливую беседу.Grok в режиме Unhinged обсуждает с ChatGPT Илона Маска. Источник: Choi Это ранняя бета-версия, которая пока доступна подписчикам Premium+ за $22 в месяц (1939 рублей по курсу ЦБ на 24 февраля 2025 года) и SuperGrok за $30 в месяц (2645 рублей).Grok пытается напеть песню и изобразить смех. Источник: Testing Catalog News18 января 2025 года xAI выпустила Grok 3, «рассуждающую» Grok 3 Reasoning и режим для поиска информации DeepSearch. Тогда же Илон Маск анонсировал выход голосового помощника.20 февраля 2025-го стартап открыл бесплатный доступ к модели Grok 3 для всех пользователей — «пока серверы не расплавятся».#новости #grok #xai