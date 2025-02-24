Китайская Alibaba инвестирует более $52 млрд в создание облачных платформ и ИИ-инфраструктуры

В течение следующих трёх лет.Китайская группа Alibaba (владелец маркетплейсов AliExpress и Taobao) заявила, что сумма запланированных на три года инвестиций превысит размер её вложений в ИИ за последние десять лет, передаёт Reuters.Выручка компании в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 декабря 2024 года, увеличилась на 8% год к году и составила 280,15 млрд юаней ($38,58 млрд). Чистая прибыль выросла на 333%, достигнув 46,4 млрд юаней ($6,4 млрд). Результаты превзошли прогнозы аналитиков. С начала 2022 года акции Alibaba выросли более чем на 60%, отмечает Reuters.Другие китайские компании также инвестируют в ИИ-сектор. Например, интернерт-корпорация ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году вложить более $12 млрд в инфраструктуру для ИИ.Stringer / Bloomberg / Getty ImagesВ январе 2025 года Alibaba Cloud («дочка» Alibaba) представила языковую модель Qwen 2.5-Max. Она, по заявлениям компании, превосходит модель другой китайской компании — DeepSeek V3.#новости #alibaba