Alibaba выпустила рассуждающую модель QwQ-Max в превью-версии

В тесте на программирование LiveCodeBench на GitHub она обошла DeepSeek-R1-Preview.Китайская компания добавила модель в чат-бот Qwen Chat. Для работы с ней нужно нажать кнопку Think и выбрать модель Qwen 2.5-Max, на базе которой создана QwQ-Max-Preview.Кнопка Think в чат-боте. Источник: QwenПо заявлениям Alibaba, рассуждающая модель справляется с математическими задачами и написанием кода лучше Qwen 2.5-Max, а также подходит для создания ИИ-агентов с «высокой производительностью».Модель QwQ-Max-Preview написала скрипт для p5.js для сферы с 100 прыгающими шариками внутри. Источник: QwenВ тесте LiveCodeBench, который помогает оценить навыки языковых моделей в написании кода, QwQ-Max-Preview обошла DeepSeek-R1 в версии Preview и o1 от OpenAI в версии Medium.Результаты языковых моделей в тесте на программирование из 279 задач. Источник: LiveCodeBenchВ «ближайшее время» компания планирует выпустить полную версию QwQ-Max и выложить её исходный код. Также запустят приложение чат-бота Qwen для Android и iOS.24 февраля 2025 года Alibaba заявила, что инвестирует более $52 млрд в создание облачных платформ и ИИ-инфраструктуры. Ася КарповаAI29 янвНовая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков Последняя модель Qwen, по заявлениям компании, превосходит DeepSeek V3.#новости #alibaba