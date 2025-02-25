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Ася Карпова
AI

Alibaba выпустила рассуждающую модель QwQ-Max в превью-версии

В тесте на программирование LiveCodeBench на GitHub она обошла DeepSeek-R1-Preview.

  • Китайская компания добавила модель в чат-бот Qwen Chat. Для работы с ней нужно нажать кнопку Think и выбрать модель Qwen 2.5-Max, на базе которой создана QwQ-Max-Preview.
Кнопка Think в чат-боте. Источник: Qwen
Кнопка Think в чат-боте. Источник: Qwen
  • По заявлениям Alibaba, рассуждающая модель справляется с математическими задачами и написанием кода лучше Qwen 2.5-Max, а также подходит для создания ИИ-агентов с «высокой производительностью».
Модель QwQ-Max-Preview написала скрипт для p5.js для сферы с 100 прыгающими шариками внутри. Источник: Qwen
  • В тесте LiveCodeBench, который помогает оценить навыки языковых моделей в написании кода, QwQ-Max-Preview обошла DeepSeek-R1 в версии Preview и o1 от OpenAI в версии Medium.
Результаты языковых моделей в тесте на программирование из 279 задач. Источник: LiveCodeBench
Результаты языковых моделей в тесте на программирование из 279 задач. Источник: LiveCodeBench
  • В «ближайшее время» компания планирует выпустить полную версию QwQ-Max и выложить её исходный код. Также запустят приложение чат-бота Qwen для Android и iOS.
  • 24 февраля 2025 года Alibaba заявила, что инвестирует более $52 млрд в создание облачных платформ и ИИ-инфраструктуры.
Ася Карпова
AI
Новая Qwen 2.5-Max от Alibaba и модели DeepSeek — чем отличаются продукты китайских разработчиков

Последняя модель Qwen, по заявлениям компании, превосходит DeepSeek V3.

Qwen 2.5-Max написала код для игры «Змейка»

#новости #alibaba

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