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Ася Карпова
AI

Google выпустила бесплатную бета-версию ИИ-помощника для программистов Gemini Code Assist

Доступно 180 тысяч подсказок для редактирования кода в месяц.

На левой панели виден чат и подсказки Gemini, а справа — код, который дописал бот. Источник: Google
  • Google открыла доступ к инструменту редактирования кода с помощью ИИ для частных пользователей. Gemini Code Assist работает на основе модели Gemini 2.0 и может дописывать код, объяснять сложные фрагменты и давать подсказки в чат-боте.
  • Для работы нужно скачать Gemini Code Assist для Visual Studio Code, GitHub или JetBrains и подключить к этим средам разработки. После понадобится авторизоваться через аккаунт Google. Также сервис потребует создать проект в Google Cloud: в списке доступных стран нет России, но можно отметить любую другую страну и начать работу, проверил редактор vc.ru.
Gemini Code Assist, подключённый к Visual Studio Code. Скриншот vc.ru
Gemini Code Assist, подключённый к Visual Studio Code. Скриншот vc.ru
  • Ассистент поддерживает более 20 языков программирования, включая C, C++, Go, Python, Java, JavaScript, Kotlin и TypeScript.
  • Бесплатно доступно 180 тысяч дополнений кода от Gemini в месяц. Для сравнения, в GitHub Copilot бесплатный лимит на 2000 улучшений с помощью ИИ и 50 сообщений в чат-боте.
  • С апреля 2024 года Code Assist был доступен только компаниям-партнёрами Google Cloud.
  • Google представила семейство языковых моделей Gemini 2.0 в декабре 2024 года. В него входят базовая Gemini 2.0 Flash и рассуждающая Gemini 2.0 Flash Thinking, которые «превосходят» предыдущие модели Google в программировании.
  • В феврале 2025 года также представили экспериментальную Gemini 2.0 Pro.

#новости #google

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