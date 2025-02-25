Google выпустила бесплатную бета-версию ИИ-помощника для программистов Gemini Code Assist

Доступно 180 тысяч подсказок для редактирования кода в месяц.На левой панели виден чат и подсказки Gemini, а справа — код, который дописал бот. Источник: GoogleGoogle открыла доступ к инструменту редактирования кода с помощью ИИ для частных пользователей. Gemini Code Assist работает на основе модели Gemini 2.0 и может дописывать код, объяснять сложные фрагменты и давать подсказки в чат-боте.Для работы нужно скачать Gemini Code Assist для Visual Studio Code, GitHub или JetBrains и подключить к этим средам разработки. После понадобится авторизоваться через аккаунт Google. Также сервис потребует создать проект в Google Cloud: в списке доступных стран нет России, но можно отметить любую другую страну и начать работу, проверил редактор vc.ru.Gemini Code Assist, подключённый к Visual Studio Code. Скриншот vc.ruАссистент поддерживает более 20 языков программирования, включая C, C++, Go, Python, Java, JavaScript, Kotlin и TypeScript.Бесплатно доступно 180 тысяч дополнений кода от Gemini в месяц. Для сравнения, в GitHub Copilot бесплатный лимит на 2000 улучшений с помощью ИИ и 50 сообщений в чат-боте.С апреля 2024 года Code Assist был доступен только компаниям-партнёрами Google Cloud.Google представила семейство языковых моделей Gemini 2.0 в декабре 2024 года. В него входят базовая Gemini 2.0 Flash и рассуждающая Gemini 2.0 Flash Thinking, которые «превосходят» предыдущие модели Google в программировании.В феврале 2025 года также представили экспериментальную Gemini 2.0 Pro.#новости #google